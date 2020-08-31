Gem Diamonds сокращает чистый долг до 5,5 млн долларов

Сегодня

Компания Gem Diamonds сократила свой чистый долг на 4,7 млн долларов США до 5,5 млн долларов США в первой половине года в результате роста денежных средств.

На 30 июня 2020 года денежные средства компании составляли 17,5 млн долларов по сравнению с 13,8 млн долларов в предыдущем году.

Выручка компании за отчетный период составила 69,5 млн долларов по сравнению с 91,3 млн долларов годом ранее.

Снижение выручки в основном было вызвано снижением объемов продаж в сочетании с переносом продажи мелких алмазов на сентябрь 2020 года.

Согласно Gem Diamonds, снижение объемов продаж было прямым результатом потери продукции в силу временной приостановки работ на руднике Летсенг (Letšeng) из-за пандемии коронавируса.

«Летсенг продемонстрировал удовлетворительные производственные результаты, несмотря на вынужденную остановку на 30 дней в течение периода сдерживания распространения COVID-19, - сказал генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - По сравнению с предыдущим периодом частота добычи больших алмазов увеличилась во всех категориях крупности, включая камни свыше 10,8 карата».

Он сказал, что результаты продаж за этот период продемонстрировали постоянный спрос на высококачественные алмазы рудника Летсенг при средней цене в 1 707 долларов за карат по сравнению с 1 697 долларами за карат годом ранее.

Gem Diamonds добыла 43 275 каратов алмазов, что на 23,6% меньше, чем 56 668 каратов, добытых в первой половине 2019 года.

Падение объемов производства произошло в основном из-за того, что руда в период простоя не обрабатывалась, а в период наращивания производства ее обрабатывалось меньше обычного.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



