Signet Jewelers объявляет об ускорении продаж во втором квартале

Сегодня

Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире розничный торговец ювелирными изделиями с бриллиантами, объявила результаты за второй квартал, закончившийся 1 августа 2020 года («второй квартал 2021 финансового года»).

Генеральный директор компании Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos) отмечает: «Продажи последовательно улучшались на протяжении второго квартала, поскольку мы вновь открывали магазины и оставались гибкими и новаторскими в это беспрецедентное время. Хотя продажи в этом квартале в сопоставимых магазинах упали на 31,3% с учетом закрытия магазинов, в конце квартала они выросли, когда мы достигли масштаба, повторно открыв магазины и обеспечив при этом высокие двузначные темпы роста электронной торговли. Движение продолжилось и в третьем квартале, когда, по предварительным данным, августовские продажи в сопоставимых магазинах увеличились на 10,9%, а электронная торговля выросла на 65,2%».

Финансовые показатели Signet за второй квартал 2021 отчетного года показывают, что продажи в сопоставимых магазинах упали на 31,3%, что отражает рост электронной коммерции на 72,1% в годовом исчислении. Продажи в обычных физических магазинах последовательно улучшались по мере того, как число открытых магазинов увеличилось с примерно с 20% открытых к концу мая до 75% к концу июня и 90% к середине июля. Ожидается, что чистая экономия структурных затрат Signet превысит 100 млн долларов в 2021 финансовом году.

Сейчас, на третьем году программы «Путь к блеску» (Path to Brilliance), Signet ожидает, что чистая экономия составит не менее 285 млн долларов по сравнению с первоначальной целью в 225 млн долларов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



