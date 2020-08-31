Эксклюзив
Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36
Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000. Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью...
Сегодня
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Signet Jewelers объявляет об ускорении продаж во втором квартале
Генеральный директор компании Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos) отмечает: «Продажи последовательно улучшались на протяжении второго квартала, поскольку мы вновь открывали магазины и оставались гибкими и новаторскими в это беспрецедентное время. Хотя продажи в этом квартале в сопоставимых магазинах упали на 31,3% с учетом закрытия магазинов, в конце квартала они выросли, когда мы достигли масштаба, повторно открыв магазины и обеспечив при этом высокие двузначные темпы роста электронной торговли. Движение продолжилось и в третьем квартале, когда, по предварительным данным, августовские продажи в сопоставимых магазинах увеличились на 10,9%, а электронная торговля выросла на 65,2%».
Финансовые показатели Signet за второй квартал 2021 отчетного года показывают, что продажи в сопоставимых магазинах упали на 31,3%, что отражает рост электронной коммерции на 72,1% в годовом исчислении. Продажи в обычных физических магазинах последовательно улучшались по мере того, как число открытых магазинов увеличилось с примерно с 20% открытых к концу мая до 75% к концу июня и 90% к середине июля. Ожидается, что чистая экономия структурных затрат Signet превысит 100 млн долларов в 2021 финансовом году.
Сейчас, на третьем году программы «Путь к блеску» (Path to Brilliance), Signet ожидает, что чистая экономия составит не менее 285 млн долларов по сравнению с первоначальной целью в 225 млн долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished