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03 августа 2020
Rio Tinto представила эксклюзивным клиентам розовые, красные, фиолетовые и голубые бриллианты с рудника Аргайл
Фото: Rio Tinto
В рамках одного из своих последних предложений эксклюзивной группе коллекционеров, ценителей бриллиантов и представителей ювелирных домов компания Rio Tinto организовала предварительный виртуальный показ редких розовых, красных, фиолетовых и синих бриллиантов со своего знаменитого алмазного рудника Аргайл (Argyle).
Тендер розовых бриллиантов с рудника Аргайл 2020 года, на котором выставляется на продажу коллекция добытых в течение года редчайших алмазов с рудника в отдаленном восточном районе Кимберли в Западной Австралии, возглавляет лот № 1 с крупнейшим из когда-либо предложенных на тендере бриллиантов круглой огранки насыщенного цвета. Этот пурпурно-розовый бриллиант весом 2,24 карата, известный как Argyle Eternity™ («Вечность Аргайла»), является частью исторической коллекции, состоящей из 62 бриллиантов общим весом 57,23 карата.
Генеральный директор подразделения Rio Tinto по добыче меди и алмазов Арно Сойрат (Arnaud Soirat) говорит: «Рудник Аргайл, принадлежащий Rio Tinto, является первым и единственным постоянным источником редких розовых, красных и фиолетовых алмазов в мире. Мы видели и продолжаем видеть высокий спрос на эти столь желанные алмазы, который вместе с чрезвычайно ограниченным мировым предложением поддерживает значительный рост стоимости розовых бриллиантов с рудника Аргайл».
Тендер розовых бриллиантов с рудника Аргайл 2020 года носит название «Одна жизнь, одна встреча» (One Lifetime, One Encounter), которое имеет отношение к закрытию знаменитого рудника в конце 2020 года после почти четырех десятилетий добычи алмазов. На тендере также выставлены 12 лотов с тщательно отобранными и не повторяющимися наборами миниатюрных редких розовых, красных, синих и фиолетовых бриллиантов с рудника Аргайл общим весом 13,9 карата. Из-за пандемии COVID-19 предварительный просмотр бриллиантов на тендере прошел виртуально с участием эксклюзивных приглашенных перед окончательным просмотром позже в этом году на руднике Аргайл, в Перте, а затем в Сингапуре и Антверпене. Торги закрываются 2 декабря 2020 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished