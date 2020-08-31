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03 августа 2020
GJEPC открыл двухдневную виртуальную встречу покупателей и продавцов
На открытии двухдневной встречи присутствовали сосекретарь министерства торговли и промышленности Индии Суреш Кумар (Suresh Kumar), заместитель секретаря министерства торговли и промышленности Индии Сентил Натан (Senthil Nathan) и представители Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, включая председателя GJEPC Колина Шаха (Colin Shah), организатора международных выставок GJEPC Дилипа Шаха (Dilip Shah) и исполнительного директора GJEPC Сабьясачи Рэя (Sabyasachi Ray).
Суреш Кумар, отметив усилия GJEPC в организации мероприятия, сказал: «В будущем виртуальный формат встреч между покупателями и продавцами станет новой нормой. Хотя торговля пострадала из-за пандемии, мы должны использовать все возможности роста, тем более что зеленые ростки возрождения заметны на таких рынках, как США, Китай и Европа».
Колин Шах, открывая мероприятие, подчеркнул: «Для GJEPC стало историческим событием проведение первой в истории виртуальной встречи покупателей и продавцов. Мы надеемся, что наши производители бриллиантов и трейдеры смогут вести бизнес без потерь для своих впечатлений».
Дилип Шах, говоря о планах проведения подобных мероприятий, рассказал: «В ближайшее время мы планируем провести такие виртуальные встречи между продавцами и покупателями ювелирных изделий с бриллиантами, золотых и платиновых украшений и бижутерии. Обстановка этих встреч будет создавать реалистичное ощущение и гарантировать, что связь между покупателями и продавцами осуществляется через серверы и, следовательно, безопасна».
С индийской стороны во встрече принимают участие десять компаний-экспонентов, включая Paladiya Brothers & Co., Arjiv Exports, Unique Gems, Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd., JK Star, VD Global Private Limited, Laxmi Diamond Pvt. Ltd, Sheetal Mfg. Company Pvt. Ltd, D Navinchandra Exports Pvt. Ltd и Narola Gems.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished