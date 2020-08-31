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Российские ученые ищут способы обнаружения алмазных «трубок-невидимок»
Заведующий лабораторией экологической радиологии ФИЦКИА Евгений Яковлев сообщил агентству ТАСС, что разрабатываемая центром новая методика уже показала хороший результат в поиске алмазных трубок, которые не удается обнаружить стандартными методами разведки.
Таких «трубок-невидимок» оказалось много в Архангельской области и в Якутии, где находятся крупнейшие алмазные месторождения России. Для их поиска ученые объединили радиогеохимические и сейсмические методы разведки, причем радиогеохимический блок включал в себя исследования выделений радона, радиоактивного инертного газа, который по разломам поступает на поверхность земли и содержится в почве.
«В районе развития кимберлитовых тел и трубок взрыва существует система разломов, трещиноватость, и объемная активность радона на этих территориях резко возрастает, формируются даже аномальные ореолы радона и, соответственно, по этим ореолам мы пытаемся выявить закономерности и найти связь с трубками взрыва, чтобы использовать это для развития методов поиска кимберлитовых тел», - рассказал агентству ТАСС Евгений Яковлев.
В рамках нового подхода к разведке алмазов Центр комплексного изучения Арктики также применяет микросейсмологические исследования, которые в сочетании с радиогеохимическими методами нацелены на обнаружение вертикальной проекции кимберлитовых тел. Ученые отмечают, что такая технология может оказаться более эффективной и менее затратной по сравнению с обычным подходом к разведке алмазных месторождений.