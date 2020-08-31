Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
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Роман с камнями
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Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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03 августа 2020
Sarine видит позитивные изменения в мировой алмазной отрасли
Августовский цикл продаж De Beers, проведенный на прошлой неделе, оценивается в чуть менее 300 млн долларов США, что во многом соответствует циклу продаж 7 августа 2019 года (287 млн долларов США), говорится в заявлении Sarine для прессы. «Однако следует отметить, что 2019 год был также более слабым, чем обычно, из-за проблем с запасами алмазного сырья и ценами - соответствующие циклы продаж в 2017 и 2018 годах составили немногим более 500 млн долларов США. По сообщениям, АЛРОСА также продала алмазное сырье на сумму около 200 млн долларов США в течение своего августовского цикла продаж. Мы полагаем, что этот значительный рост закупок алмазного сырья производителями бриллиантов среднего сегмента алмазопровода стимулировали два фактора - снижение цен, предлагаемое основными производителями (по сообщениям, De Beers снизила их на 6-8%, а на некоторые категории алмазного сырья до 10%) и растущая уверенность в среднем сегменте алмазопровода в том, что розничная активность продолжит восстанавливаться по мере приближения праздничного сезона в конце года», - отмечает далее Sarine.
Компания утверждает также, что данные крупных розничных торговцев, таких как Tiffany & Co. и Chow Sang Sang, показывают практически полное восстановление розничной активности на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Sarine также подчеркивает, что возрождение розничной торговли в США является ключом к полному восстановлению цепочки добавленной стоимости в алмазной отрасли.
Согласно Sarine, данные, доступные в установленной базе системы сканирования включений в алмазах семейства Galaxy®, и ее повсеместно распространенные онлайн-системы разметки алмазов, показывающие, что ежегодно обрабатывается более 70 миллионов камней, подтверждают, что производственная активность в среднем сегменте алмазопровода значительно возросла.
Однако Sarine предупреждает, что общая розничная активность в США еще не восстановилась. Потребительский спрос в странах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, поддерживался также щедростью правительств, которая не может длиться вечно. Хотя товарные запасы в среднем сегменте алмазопровода значительно сократились, по-прежнему остаются значительные запасы в ряде категорий продукции, как, например, в случае с мелкими бриллиантами, распределенными по алмазопроводу от производителей до розничных продавцов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished