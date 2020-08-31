Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
De Beers и Orange Business разработали решение по геозонированию для безопасной добычи алмазов на шельфе
Как сообщает издание IoT Business News, новое решение успешно опробовано на борту MV Mafuta, крупнейшего в мире морского алмазодобывающего судна, принадлежащего компании Debmarine Namibia и эксплуатируемого ею.
«Debmarine Namibia ставит перед собой весьма ясную цель - «нулевой травматизм» на всех наших предприятиях, и мы постоянно ищем способы повышения безопасности труда сотрудников, особенно работающих вблизи тяжелой техники, необходимой для добычи алмазов, - сказал менеджер судна MV Mafuta Герхардус Терон (Gerhardus Theron). - Первоначальная консультация по взаимодействию и совместный семинар с командой Orange Business Services были очень продуктивными и позволили быстро выявить потенциал решения в области интернета вещей для обеспечения безопасности персонала на борту судов».
Менеджер Orange Business Services по Южной Африке Кит Мэтьюз (Keith Matthews) сказал, что следующий этап будет направлен на усовершенствование интерфейса и возможностей сбора данных, а также на тестирование триггерной функции для отключения оборудования в случае нарушения геозоны членом экипажа.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished