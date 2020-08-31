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De Beers и Orange Business разработали решение по геозонированию для безопасной добычи алмазов на шельфе

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Компании De Beers Marine South Africa и Orange Business Services совместно разработали решение для создания геозон, чтобы повысить безопасность морских предприятий по добыче алмазов.
Как сообщает издание IoT Business News, новое решение успешно опробовано на борту MV Mafuta, крупнейшего в мире морского алмазодобывающего судна, принадлежащего компании Debmarine Namibia и эксплуатируемого ею.
«Debmarine Namibia ставит перед собой весьма ясную цель - «нулевой травматизм» на всех наших предприятиях, и мы постоянно ищем способы повышения безопасности труда сотрудников, особенно работающих вблизи тяжелой техники, необходимой для добычи алмазов, - сказал менеджер судна MV Mafuta Герхардус Терон (Gerhardus Theron). - Первоначальная консультация по взаимодействию и совместный семинар с командой Orange Business Services были очень продуктивными и позволили быстро выявить потенциал решения в области интернета вещей для обеспечения безопасности персонала на борту судов».
Менеджер Orange Business Services по Южной Африке Кит Мэтьюз (Keith Matthews) сказал, что следующий этап будет направлен на усовершенствование интерфейса и возможностей сбора данных, а также на тестирование триггерной функции для отключения оборудования в случае нарушения геозоны членом экипажа.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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