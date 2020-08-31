Добытый компанией BlueRock алмаз весом 12 каратов оценен в 104 000 долларов

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BlueRock Diamonds, которая в июле прошлого года добыла алмаз весом 12,12 карата на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, оценила камень в 104 000 долларов.

«Это наш пятый добытый алмаз стоимостью более 100 000 долларов, - приводит журнал Mining Weekly слова председателя директоров компании Майка Хьюстона (Mike Houston). - Теперь, когда мы снова работаем с чистыми кимберлитами после разработки месторождения КейВи Мейн (KV Main), мы ожидаем увеличения числа более дорогих алмазов».

BlueRock Diamonds недавно привлекла 1,25 млн фунтов стерлингов для ускорения реализации планов увеличения производства на руднике Кареевлей, а также для укрепления его финансового положения.

Компания привлекла 1,235 млн фунтов стерлингов, разместив 3,5 млн новых акций по цене 35 пенсов каждая.

BlueRock также намерена усовершенствовать предыдущий план расширения производства, чтобы к концу 2020 года увеличить объем добычи до 1 млн тонн руды или 45 000 каратов алмазов в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



