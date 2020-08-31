Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Добытый компанией BlueRock алмаз весом 12 каратов оценен в 104 000 долларов
«Это наш пятый добытый алмаз стоимостью более 100 000 долларов, - приводит журнал Mining Weekly слова председателя директоров компании Майка Хьюстона (Mike Houston). - Теперь, когда мы снова работаем с чистыми кимберлитами после разработки месторождения КейВи Мейн (KV Main), мы ожидаем увеличения числа более дорогих алмазов».
BlueRock Diamonds недавно привлекла 1,25 млн фунтов стерлингов для ускорения реализации планов увеличения производства на руднике Кареевлей, а также для укрепления его финансового положения.
Компания привлекла 1,235 млн фунтов стерлингов, разместив 3,5 млн новых акций по цене 35 пенсов каждая.
BlueRock также намерена усовершенствовать предыдущий план расширения производства, чтобы к концу 2020 года увеличить объем добычи до 1 млн тонн руды или 45 000 каратов алмазов в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished