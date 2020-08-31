Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
В июле 2020 года продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 54%
Возобновившиеся в июле случаи заражения коронавирусом и введенные в связи с этим общественные ограничения серьезно сузили туризм и потребление в целом. Спорадические антиправительственные протесты также повлияли на число туристов, прибывающих в июле в Гонконг, которое снизилось на 99,6% по сравнению с прошлым годом.
По данным департамента переписи населения и статистики Гонконга, общая выручка от продажи ювелирных изделий, часов и других предметов роскоши упала на 53,7% в годовом исчислении - до 328,5 млн долларов. Продажи во всех категориях розничной торговли упали на 23%, до 3,41 млрд долларов.
В период с января по июль 2020 года выручка от продажи ювелирных изделий, часов и других предметов роскоши упала на 64%, до 2,14 млрд долларов. Продажи во всех категориях розничной торговли в этот же период упали на 32%, до 24,17 млрд долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished