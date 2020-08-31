В июле 2020 года продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 54%

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В июле 2020 года продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 54%

Возобновившиеся в июле случаи заражения коронавирусом и введенные в связи с этим общественные ограничения серьезно сузили туризм и потребление в целом. Спорадические антиправительственные протесты также повлияли на число туристов, прибывающих в июле в Гонконг, которое снизилось на 99,6% по сравнению с прошлым годом.

По данным департамента переписи населения и статистики Гонконга, общая выручка от продажи ювелирных изделий, часов и других предметов роскоши упала на 53,7% в годовом исчислении - до 328,5 млн долларов. Продажи во всех категориях розничной торговли упали на 23%, до 3,41 млрд долларов.

В период с января по июль 2020 года выручка от продажи ювелирных изделий, часов и других предметов роскоши упала на 64%, до 2,14 млрд долларов. Продажи во всех категориях розничной торговли в этот же период упали на 32%, до 24,17 млрд долларов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



