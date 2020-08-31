В августе TAGS-DMCC провела успешный тендер по продаже алмазного сырья в Дубае

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Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) приветствовала возвращение своих важных клиентов в Дубае в период с 24 по 31 августа 2020 года на первом с начала пандемии тендере, прошедшем в помещении на территории Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) в башне «Алмас» (Almas Tower).

TAGS представила свою обычную продукцию из Южной Африки, Анголы и Намибии на общую сумму от 30 до 35 млн долларов почти 100 компаниям, прибывшим в Дубай для просмотра товаров, и обеспечила себе продажи на общую сумму около 90% от стоимости предлагаемого алмазного сырья.

Подготовка к поездке из Индии была продлена на три дня, что было высоко оценено клиентами, которым нужно было пройти необходимые тесты и получить визы.

Согласно TAGS, тщательное управление товарными запасами и улучшение продаж бриллиантов привели к устойчивому спросу на алмазное сырье. Многие компании привезли своих технологов с заводов, чтобы максимально повысить оценку камней и выполнить конкретные заводские требования.

По сообщениям, производители бриллиантов заявили, что, хотя в предстоящем сезоне потребуется закупка дополнительного количества алмазов до праздника Дивали, по их оценкам, продажи могут быть на 30% меньше, чем в прошлом году.

Компания TAGS также сообщает, что производители бриллиантов приветствовали гибкость, которую представляет ее маркетинговая модель, позволяющая им приобретать определенные серии требующихся им алмазов в соответствии с объемом финансовых обязательств, отражающим их текущее положение.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





