Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
В августе TAGS-DMCC провела успешный тендер по продаже алмазного сырья в Дубае
TAGS представила свою обычную продукцию из Южной Африки, Анголы и Намибии на общую сумму от 30 до 35 млн долларов почти 100 компаниям, прибывшим в Дубай для просмотра товаров, и обеспечила себе продажи на общую сумму около 90% от стоимости предлагаемого алмазного сырья.
Подготовка к поездке из Индии была продлена на три дня, что было высоко оценено клиентами, которым нужно было пройти необходимые тесты и получить визы.
Согласно TAGS, тщательное управление товарными запасами и улучшение продаж бриллиантов привели к устойчивому спросу на алмазное сырье. Многие компании привезли своих технологов с заводов, чтобы максимально повысить оценку камней и выполнить конкретные заводские требования.
По сообщениям, производители бриллиантов заявили, что, хотя в предстоящем сезоне потребуется закупка дополнительного количества алмазов до праздника Дивали, по их оценкам, продажи могут быть на 30% меньше, чем в прошлом году.
Компания TAGS также сообщает, что производители бриллиантов приветствовали гибкость, которую представляет ее маркетинговая модель, позволяющая им приобретать определенные серии требующихся им алмазов в соответствии с объемом финансовых обязательств, отражающим их текущее положение.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished