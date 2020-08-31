Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
31 августа 2020
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
De Beers заработала 300 млн долларов в ходе продажи алмазов на прошлой неделе
По сообщениям Bloomberg News, алмазный гигант De Beers и российская АЛРОСА снизили цены на алмазное сырье примерно на 10%, что стимулировало закупки со стороны дилеров.
«Худшее, я думаю, уже позади, и есть причины для воодушевления, - приводит новостное агентство слова Стивена Люсье (Stephen Lussier), руководителя отдела De Beers по работе с потребителями и брендами. - Имеются некоторые реальные данные, касающиеся потребителей, которые подчеркивают уверенность среднего сегмента алмазопровода в том, что бизнес возвращается в этот сегмент. Промышленность находится в более здоровом положении, чем это было в течение некоторого времени».
Во втором квартале года De Beers получила выручку в размере лишь 56 млн долларов, поскольку ограничения на поездки из-за COVID-19 больше всего повлияли на алмазные тендеры.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished