De Beers заработала 300 млн долларов в ходе продажи алмазов на прошлой неделе

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De Beers заработала 300 млн долларов на ежемесячном аукционе по продаже алмазов, проведенном на прошлой неделе, сообщают новостные источники.

По сообщениям Bloomberg News, алмазный гигант De Beers и российская АЛРОСА снизили цены на алмазное сырье примерно на 10%, что стимулировало закупки со стороны дилеров.

«Худшее, я думаю, уже позади, и есть причины для воодушевления, - приводит новостное агентство слова Стивена Люсье (Stephen Lussier), руководителя отдела De Beers по работе с потребителями и брендами. - Имеются некоторые реальные данные, касающиеся потребителей, которые подчеркивают уверенность среднего сегмента алмазопровода в том, что бизнес возвращается в этот сегмент. Промышленность находится в более здоровом положении, чем это было в течение некоторого времени».

Во втором квартале года De Beers получила выручку в размере лишь 56 млн долларов, поскольку ограничения на поездки из-за COVID-19 больше всего повлияли на алмазные тендеры.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



