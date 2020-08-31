Эксклюзив

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03 августа 2020

De Beers заработала 300 млн долларов в ходе продажи алмазов на прошлой неделе

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Новости
De Beers заработала 300 млн долларов на ежемесячном аукционе по продаже алмазов, проведенном на прошлой неделе, сообщают новостные источники.
По сообщениям Bloomberg News, алмазный гигант De Beers и российская АЛРОСА снизили цены на алмазное сырье примерно на 10%, что стимулировало закупки со стороны дилеров.
«Худшее, я думаю, уже позади, и есть причины для воодушевления, - приводит новостное агентство слова Стивена Люсье (Stephen Lussier), руководителя отдела De Beers по работе с потребителями и брендами. - Имеются некоторые реальные данные, касающиеся потребителей, которые подчеркивают уверенность среднего сегмента алмазопровода в том, что бизнес возвращается в этот сегмент. Промышленность находится в более здоровом положении, чем это было в течение некоторого времени».
Во втором квартале года De Beers получила выручку в размере лишь 56 млн долларов, поскольку ограничения на поездки из-за COVID-19 больше всего повлияли на алмазные тендеры.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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