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03 августа 2020

Gem Diamonds добыла еще один высококачественный алмаз на руднике Летсенг

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Компания Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II весом 233 карата на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.

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                                               Фото: Gem Diamonds

Это произошло вслед за недавним извлечением высококачественного алмаза типа II весом 442 карата, одного из крупнейших в мире камней ювелирного качества среди добытых в этом году.
Рудник Летсенг известен производством крупных, превосходных по цвету и исключительных по своим характеристикам белых алмазов, что делает его кимберлитовым рудником, занимающим самую высокую позицию в мире по стоимости добытых на нем алмазов в долларах за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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