Gem Diamonds добыла еще один высококачественный алмаз на руднике Летсенг

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Фото: Gem Diamonds

Компания Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II весом 233 карата на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.Это произошло вслед за недавним извлечением высококачественного алмаза типа II весом 442 карата, одного из крупнейших в мире камней ювелирного качества среди добытых в этом году.Рудник Летсенг известен производством крупных, превосходных по цвету и исключительных по своим характеристикам белых алмазов, что делает его кимберлитовым рудником, занимающим самую высокую позицию в мире по стоимости добытых на нем алмазов в долларах за карат.