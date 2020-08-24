MUBRI объединит мировые ювелирные бренды на виртуальной выставке

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Пятая по счету международная встреча ассоциации Mujeres Brillantes (MUBRI) («Блестящие женщины») - виртуальное мероприятие, организуемое этой известной международной организацией из Панама-Сити, будет проходить со 2 по 4 октября.

Поскольку предыдущие встречи проводились в Италии (выставка VicenzaOro), Испании (выставка Madrid Joya), Эквадоре и Панаме, в этом году международная встреча женской ассоциации будет проходить в Израиле. Из-за пандемии мероприятие впервые пройдет в виртуальном формате. В нем примут участие более 75 ювелирных брендов, входящих в ассоциацию MUBRI, из Индии, Малайзии, Бельгии, Испании, Бразилии, Колумбии, Мексики, Чили, Аргентины, Панамы, Венесуэлы, США и других стран.

В число целого ряда выступающих на этой встрече входят основательница компании TrendVision Паола де Лука (Paola de Luca) и влиятельное лицо в цифровой среде Катерина Перес (Katerina Perez), которые непосредственно из Италии и Франции расскажут о тенденциях и поведении потребителей в период после пандемии COVID-19. Другие гости, такие как Руи Галопим (Rui Galopim) из Португалии, исследователь драгоценных камней Янни Мелас (Yianni Melas) и президент Испанского геммологического института (Instituto Gemológico Español, IGE) Бенджамин Кальво (Benjamín Calvo), расскажут о драгоценных камнях, а Рикардо Доминго (Ricardo Domingo) из Мексики и Розана де Мораес (Rosana de Moraes) из Бразилии расскажут о том, как представить бренд на рынке в этой новой реальности.

Президент-основатель ассоциации MUBRI Али Пасторини (Ali Pastorini), рассказывая о предстоящей встрече, сказала: «По моему мнению, тот факт, что мы быстро и позитивно отреагировали на новую реальность, заставил ювелиров по всему миру искать наши услуги и контент. Мы демонстрируем не только стабильность, но и инновации, и эти две характеристики важны для рынка, чтобы пережить новые вызовы».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





