Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
Вчера
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
MUBRI объединит мировые ювелирные бренды на виртуальной выставке
Поскольку предыдущие встречи проводились в Италии (выставка VicenzaOro), Испании (выставка Madrid Joya), Эквадоре и Панаме, в этом году международная встреча женской ассоциации будет проходить в Израиле. Из-за пандемии мероприятие впервые пройдет в виртуальном формате. В нем примут участие более 75 ювелирных брендов, входящих в ассоциацию MUBRI, из Индии, Малайзии, Бельгии, Испании, Бразилии, Колумбии, Мексики, Чили, Аргентины, Панамы, Венесуэлы, США и других стран.
В число целого ряда выступающих на этой встрече входят основательница компании TrendVision Паола де Лука (Paola de Luca) и влиятельное лицо в цифровой среде Катерина Перес (Katerina Perez), которые непосредственно из Италии и Франции расскажут о тенденциях и поведении потребителей в период после пандемии COVID-19. Другие гости, такие как Руи Галопим (Rui Galopim) из Португалии, исследователь драгоценных камней Янни Мелас (Yianni Melas) и президент Испанского геммологического института (Instituto Gemológico Español, IGE) Бенджамин Кальво (Benjamín Calvo), расскажут о драгоценных камнях, а Рикардо Доминго (Ricardo Domingo) из Мексики и Розана де Мораес (Rosana de Moraes) из Бразилии расскажут о том, как представить бренд на рынке в этой новой реальности.
Президент-основатель ассоциации MUBRI Али Пасторини (Ali Pastorini), рассказывая о предстоящей встрече, сказала: «По моему мнению, тот факт, что мы быстро и позитивно отреагировали на новую реальность, заставил ювелиров по всему миру искать наши услуги и контент. Мы демонстрируем не только стабильность, но и инновации, и эти две характеристики важны для рынка, чтобы пережить новые вызовы».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished