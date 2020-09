Ким Пельтье назначена генеральным директором торговой платформы Get Diamonds

Сегодня

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) назначила ветерана отрасли Ким Э. Пельтье (Kim E. Pelletier) генеральным директором недавно созданной платформы Get Diamonds для торговли бриллиантами в сегменте «бизнес для бизнеса» (business to business, B2B).С момента запуска в марте Get Diamonds стала крупнейшей в мире платформой для торговли бриллиантами, на которой размещено 1,3 млн камней. Общая стоимость включенных в зарегистрированный перечень бриллиантов, составляющая 5,8 млрд долларов, свидетельствует о стремлении отрасли к альтернативной торговой платформе, которая принесет добавленную стоимость участникам отрасли.Исполняющий обязанности президента WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash), комментируя назначение Ким Пельтье, сказал: «Мы искали сильного лидера в отрасли для Get Diamonds, чтобы это выдающееся предприятие полностью раскрыло свой потенциал. Ким Пельтье - самый квалифицированный человек на эту должность. В качестве бывшего вице-президента по продажам и маркетингу компании Polygon Ким не только имеет опыт управления платформами торговли бриллиантами B2B и их развития, но и способна успешно справляться с этой задачей на сложном рынке».Ким Пельтье, бывший президент IGC Jewelry & Diamonds, говоря о своем новом назначении, сказала: «Я одновременно взволнована и потрясена тем, что мне предложили эту захватывающую новую задачу. Платформа B2B для торговли бриллиантами, созданная членами отрасли для обслуживания ее же членов - это идея, время которой пришло. Поиск новых способов повышения ценности бизнеса для алмазных компаний и розничных ювелиров в Polygon был одной из самых важных задач, которые мне когда-либо приходилось решать. Данное назначение вновь дает мне эту роль, но теперь с поистине глобальным охватом и при полной поддержке самой WFDB».