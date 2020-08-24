Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
Вчера
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Ким Пельтье назначена генеральным директором торговой платформы Get Diamonds
С момента запуска в марте Get Diamonds стала крупнейшей в мире платформой для торговли бриллиантами, на которой размещено 1,3 млн камней. Общая стоимость включенных в зарегистрированный перечень бриллиантов, составляющая 5,8 млрд долларов, свидетельствует о стремлении отрасли к альтернативной торговой платформе, которая принесет добавленную стоимость участникам отрасли.
Исполняющий обязанности президента WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash), комментируя назначение Ким Пельтье, сказал: «Мы искали сильного лидера в отрасли для Get Diamonds, чтобы это выдающееся предприятие полностью раскрыло свой потенциал. Ким Пельтье - самый квалифицированный человек на эту должность. В качестве бывшего вице-президента по продажам и маркетингу компании Polygon Ким не только имеет опыт управления платформами торговли бриллиантами B2B и их развития, но и способна успешно справляться с этой задачей на сложном рынке».
Ким Пельтье, бывший президент IGC Jewelry & Diamonds, говоря о своем новом назначении, сказала: «Я одновременно взволнована и потрясена тем, что мне предложили эту захватывающую новую задачу. Платформа B2B для торговли бриллиантами, созданная членами отрасли для обслуживания ее же членов - это идея, время которой пришло. Поиск новых способов повышения ценности бизнеса для алмазных компаний и розничных ювелиров в Polygon был одной из самых важных задач, которые мне когда-либо приходилось решать. Данное назначение вновь дает мне эту роль, но теперь с поистине глобальным охватом и при полной поддержке самой WFDB».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished