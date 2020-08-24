Могут ли люди со средним доходом стимулировать спрос на ювелирные изделия с бриллиантами?

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По словам аналитика, более широкий спрос на ювелирные изделия с бриллиантами будет стимулироваться, если к нему присоединятся представители среднего класса или его нижнего сегмента.

«Один из аспектов, за которым я слежу, может помочь увидеть, станем ли мы свидетелями того, что при установившихся сейчас более низких ценах произойдет восстановление спроса на ювелирные изделия с бриллиантами со стороны людей с меньшим доходом, чем у других, - недавно заявил на вебинаре, посвященном вопросу ценности золота и бриллиантов, основатель и управляющий директор консалтинговой компании CPM Group Джеффри Кристиан (Jeffrey Christian). - … Я думаю, [этот спрос] будет иметь решающее значение для обеспечения более устойчивой цены на бриллианты».

Его комментарии последовали после того, как один из участников спросил, приведет ли ценовая инфляция к долгосрочному дефициту рыночного аппетита. Кристиан сказал, что его не беспокоит общая инфляция цен.

«Мы видели в обращении эту огромную денежную массу, но я думаю, что дефляция цен представляет собой более серьезный долгосрочный риск для мира по целому ряду долгосрочных экономических причин, говорить о которых не стану, чтобы вас не утомлять, - сказал он. - Поэтому я не совсем уверен, что мы увидим рост цен. Я думаю, что ценность бриллиантов будет больше отражать баланс спроса и предложения на эти камни».

Пэт Дамбэ́, вице-президент De Beers по корпоративным связям и связям с правительством, заявила, что на данном этапе никто не знает, какое влияние пандемия окажет на поставки алмазного сырья.

«Невозможно предсказать, что будет с ценами, - сказала она. – Однако … среднесрочные и долгосрочные перспективы природных алмазов остаются весьма позитивными. Основные показатели спроса остаются благоприятными».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



