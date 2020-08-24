Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
Вчера
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
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Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Могут ли люди со средним доходом стимулировать спрос на ювелирные изделия с бриллиантами?
«Один из аспектов, за которым я слежу, может помочь увидеть, станем ли мы свидетелями того, что при установившихся сейчас более низких ценах произойдет восстановление спроса на ювелирные изделия с бриллиантами со стороны людей с меньшим доходом, чем у других, - недавно заявил на вебинаре, посвященном вопросу ценности золота и бриллиантов, основатель и управляющий директор консалтинговой компании CPM Group Джеффри Кристиан (Jeffrey Christian). - … Я думаю, [этот спрос] будет иметь решающее значение для обеспечения более устойчивой цены на бриллианты».
Его комментарии последовали после того, как один из участников спросил, приведет ли ценовая инфляция к долгосрочному дефициту рыночного аппетита. Кристиан сказал, что его не беспокоит общая инфляция цен.
«Мы видели в обращении эту огромную денежную массу, но я думаю, что дефляция цен представляет собой более серьезный долгосрочный риск для мира по целому ряду долгосрочных экономических причин, говорить о которых не стану, чтобы вас не утомлять, - сказал он. - Поэтому я не совсем уверен, что мы увидим рост цен. Я думаю, что ценность бриллиантов будет больше отражать баланс спроса и предложения на эти камни».
Пэт Дамбэ́, вице-президент De Beers по корпоративным связям и связям с правительством, заявила, что на данном этапе никто не знает, какое влияние пандемия окажет на поставки алмазного сырья.
«Невозможно предсказать, что будет с ценами, - сказала она. – Однако … среднесрочные и долгосрочные перспективы природных алмазов остаются весьма позитивными. Основные показатели спроса остаются благоприятными».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished