Diamcor задерживает промежуточную и ежегодную отчетность из-за пандемии COVID-19

Сегодня

Diamcor Mining отложит выпуск своей аудированной отчетности за финансовый год, закончившийся 31 марта 2020 года, и промежуточной финансовой отчетности за трехмесячный период, закончившийся 30 июня 2020 года.

Компания заявила, что в связи с новой пандемией коронавируса она решила следовать общему приказу 51-517 Комиссии по ценным бумагам канадской провинции Британская Колумбия и аналогичным документам, предоставляющим исключения, Комиссии по ценным бумагам канадской провинции Альберта, которые дают компании дополнительный 45-дневный период для заполнения годовой отчетности.

Упомянутый выше общий приказ временно освобождает от выполнения некоторых требований в сфере корпоративных финансов со сроками исполнения с 2 июня по 31 августа.

Diamcor заявила, что продолжает работать со своими аудиторами и рассчитывает подать годовые отчеты к 14 сентября 2020 года, а промежуточные - до истечения 45-дневного срока продления, то есть до 13 октября 2020 года.

«В соответствии с общим приказом руководство компании и другие инсайдеры подпадают под режим прекращения торговых операций, - говорится в сообщении, распространенном Diamcor. - Компания подтверждает, что с момента подачи промежуточной финансовой отчетности за девятимесячный период, закончившийся 31 декабря 2019 года, не произошло никаких существенных изменений в бизнесе».

Diamcor заявила, что ведет постоянные обсуждения с кредиторами, участвовавшими в финансировании срочного кредита, о котором сообщалось 26 августа 2019 года, с целью продления и изменения условий срочных кредитов, срок погашения которых истек 26 августа 2020 года.

В конце июля Diamcor сообщила, что завершила тендер и продала 2 427 каратов алмазов с рудника Крон-Эндора (Krone-Endora) на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, что принесло ей общий доход в размере 271 263 долларов. В указанный период компания зафиксировала среднюю цену за карат в 111,87 доллара.

Diamcor также заявила в то время, что она продолжает усилия по внедрению краткосрочных производственных изменений и мероприятий по сокращению затрат на руднике Крон-Эндора с тех пор, как 23 марта было издано распоряжение о введении режима самоизоляции, связанное с распространением коронавируса.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



