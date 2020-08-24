Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
Вчера
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Diamcor задерживает промежуточную и ежегодную отчетность из-за пандемии COVID-19
Компания заявила, что в связи с новой пандемией коронавируса она решила следовать общему приказу 51-517 Комиссии по ценным бумагам канадской провинции Британская Колумбия и аналогичным документам, предоставляющим исключения, Комиссии по ценным бумагам канадской провинции Альберта, которые дают компании дополнительный 45-дневный период для заполнения годовой отчетности.
Упомянутый выше общий приказ временно освобождает от выполнения некоторых требований в сфере корпоративных финансов со сроками исполнения с 2 июня по 31 августа.
Diamcor заявила, что продолжает работать со своими аудиторами и рассчитывает подать годовые отчеты к 14 сентября 2020 года, а промежуточные - до истечения 45-дневного срока продления, то есть до 13 октября 2020 года.
«В соответствии с общим приказом руководство компании и другие инсайдеры подпадают под режим прекращения торговых операций, - говорится в сообщении, распространенном Diamcor. - Компания подтверждает, что с момента подачи промежуточной финансовой отчетности за девятимесячный период, закончившийся 31 декабря 2019 года, не произошло никаких существенных изменений в бизнесе».
Diamcor заявила, что ведет постоянные обсуждения с кредиторами, участвовавшими в финансировании срочного кредита, о котором сообщалось 26 августа 2019 года, с целью продления и изменения условий срочных кредитов, срок погашения которых истек 26 августа 2020 года.
В конце июля Diamcor сообщила, что завершила тендер и продала 2 427 каратов алмазов с рудника Крон-Эндора (Krone-Endora) на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, что принесло ей общий доход в размере 271 263 долларов. В указанный период компания зафиксировала среднюю цену за карат в 111,87 доллара.
Diamcor также заявила в то время, что она продолжает усилия по внедрению краткосрочных производственных изменений и мероприятий по сокращению затрат на руднике Крон-Эндора с тех пор, как 23 марта было издано распоряжение о введении режима самоизоляции, связанное с распространением коронавируса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished