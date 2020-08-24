Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
Сегодня
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Пока нет предложений на покупку алмазного рудника Уильямсон компании Petra Diamonds
Как отмечает издание The Citizen, алмазодобывающая компания сообщила, что она привлечет к участию все заинтересованные стороны, в том числе правительство, когда получит предложение о приобретении доли в размере 75% в руднике, расположенном в Мвадуи (Mwadui).
Правительство Танзании якобы остановило планы компании по продаже алмазного рудника Уильямсон, поскольку она объявила о его продаже, не проконсультировавшись с властями несмотря на то, что правительство является держателем 25% акций.
Оно также отменило решение Petra об отправке сотрудников по домам из-за слабых производственных показателей после пандемии COVID-19.
Petra, у которой также есть предприятия в Южной Африке, в июне этого года выставила на продажу весь свой бизнес, предложив также купить его или имеющиеся активы по частям.
Это решение последовало за детальным анализом состояния компании, направленным на поиск способов погашения долга Petra Diamonds в 650 млн долларов.
Petra Diamonds заявила, что официальный процесс продажи потребует от заинтересованных сторон заключения соглашения о конфиденциальности с компанией на условиях, приемлемых для совета директоров Petra Diamonds, и на тех же условиях во всех существенных отношениях, какие применимы к другим заинтересованным сторонам.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished