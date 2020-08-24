Пока нет предложений на покупку алмазного рудника Уильямсон компании Petra Diamonds

Сегодня

По сообщениям местных СМИ, через два месяца после того, как Petra Diamonds объявила о планах продажи своих активов, она еще не получила предложения на покупку ее алмазного рудника Уильямсон (Williamson) в Танзании.

Как отмечает издание The Citizen, алмазодобывающая компания сообщила, что она привлечет к участию все заинтересованные стороны, в том числе правительство, когда получит предложение о приобретении доли в размере 75% в руднике, расположенном в Мвадуи (Mwadui).

Правительство Танзании якобы остановило планы компании по продаже алмазного рудника Уильямсон, поскольку она объявила о его продаже, не проконсультировавшись с властями несмотря на то, что правительство является держателем 25% акций.

Оно также отменило решение Petra об отправке сотрудников по домам из-за слабых производственных показателей после пандемии COVID-19.

Petra, у которой также есть предприятия в Южной Африке, в июне этого года выставила на продажу весь свой бизнес, предложив также купить его или имеющиеся активы по частям.

Это решение последовало за детальным анализом состояния компании, направленным на поиск способов погашения долга Petra Diamonds в 650 млн долларов.

Petra Diamonds заявила, что официальный процесс продажи потребует от заинтересованных сторон заключения соглашения о конфиденциальности с компанией на условиях, приемлемых для совета директоров Petra Diamonds, и на тех же условиях во всех существенных отношениях, какие применимы к другим заинтересованным сторонам.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



