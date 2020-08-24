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Lucapa извлекла два алмаза в ходе продолжающейся разведки кимберлитов

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Компания Lucapa Diamond извлекла два алмаза общим весом 1,33 карата в ходе продолжающейся разведки кимберлитов на алмазном проекте Луло (Lulo) в Анголе.
Самым крупным из извлеченных камней стал алмаз весом 1,08 карата, а вторым - алмаз типа IIa весом 0,25 карата.
«Этот результат свидетельствует о том, что мы находимся в алмазоносной кимберлитовой провинции, и продолжает поддерживать нашу точку зрения о том, что источник исключительных алмазов, извлекаемых в рамках нашей программы аллювиальной добычи, находится в пределах водосборного района реки Какуило (Cacuilo)», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
«В этот засушливый сезон мы проработаем как можно больше приоритетных кимберлитов и целей в водосборном бассейне Кангидж (Canguige) и в обширной долине Какуило», - добавил он. Программа разведки кимберлитов нацелена на обнаружение коренных твердых пород, являющихся источником (источниками) исключительных аллювиальных алмазов, добываемых в обширной долине реки Какуило.
С начала этой программы компания уже обработала крупнообъемные пробы кимберлита с участка L071, расположенного в районе водосбора Кангидж.
Компания Lucapa заявила, что выемка грунта и извлечение крупнообъемных образцов на оставшихся участках приоритетных кимберлитов, а также тестирование представляющих интерес аномалий будут продолжены в пределах водосбора Кангидж.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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