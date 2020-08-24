Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
Сегодня
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Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
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03 августа 2020
Tiffany сообщает об улучшении траектории продаж и прибыльности во втором квартале
В первом полугодии чистые продажи компании во всем мире снизились на 37% по сравнению с предыдущим годом - до 1,3 млрд долларов, а сопоставимые продажи снизились на 34%. Чистый убыток составил 33 млн долларов по сравнению с чистой прибылью в 262 млн долларов в предыдущем году, а чистый убыток на акцию составил 0,27 доллара по сравнению с чистой прибылью на разводненную акцию в 2,15 доллара в предыдущем году.
Во втором квартале чистые продажи Tiffany в мире снизились на 29% по сравнению с предыдущим годом - до 747 млн долларов, а сопоставимые продажи снизились на 24% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль в размере 32 млн долларов была на 77% ниже, чем прибыль в 136 млн долларов в предыдущем году, а чистая прибыль на разводненную акцию составила 0,26 доллара по сравнению с 1,12 доллара в предыдущем году.
Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo), главный исполнительный директор компании, заявил по поводу этих результатов следующее: «Мы с воодушевлением заметили, что обнадеживающие тенденции, на которые мы указывали в первом квартале, а именно на увеличение продаж в материковом Китае и через каналы глобальной электронной торговли, ускорились во втором квартале, и мы вернулись к квартальной прибыльности. Розничные продажи в материковом Китае начали восстанавливаться в апреле и продолжили ускоряться в мае, в течение которого розничные продажи выросли примерно на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года».
«Что касается новых продуктов, то линия Tiffany T1, наша новейшая коллекция ювелирных изделий из золота и золота с бриллиантами, продолжала демонстрировать хорошие результаты во втором квартале как в континентальном Китае, так и по всему миру. Я считаю, что лучшие дни Tiffany еще впереди, учитывая ту манёвренность, которую продемонстрировала команда в ответ на возникшие непредвиденные препятствия, и нашу стратегию, которая продолжает доказывать свою основательность. Наши результаты за второй квартал и тенденции августа на сегодняшний день подтверждают силу и устойчивость этого уважаемого бренда».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished