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Министр финансов Индии: выравнивающий налог не будет применяться к электронной торговле алмазами

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27 августа на встрече представителей Совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gems and Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC) индийский министр финансов Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) пояснила, что на электронную торговлю алмазным сырьем выравнивающий налог в размере двух процентов не распространяется. Она заверила, что официальное разъяснение правительства будет выпущено в ближайшее время, говорится в пресс-релизе GJEPC.
Выравнивающий налог был введен и затем изменен в Законе о финансах от 2020 года. Он вступил в силу с 1 апреля 2020 финансового года и применяется в отношении платежей, полученных или подлежащих получению оператором электронной торговли.
Во время встречи представители GJEPC призвали министра финансов опубликовать соответствующие поправки и разъяснения, чтобы гарантировать, что на алмазный сектор выравнивающий налог не распространяется, даже если необработанные алмазы закупаются через аукционы на цифровой платформе.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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