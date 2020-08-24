Эксклюзив
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
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27 июля 2020
De Beers учитывает потребительский спрос на этично и прозрачно добытые алмазы
Вице-президент группы по корпоративным связям и связям с правительством Пэт Дамбе (Pat Dambe) сказала на веб-семинаре на прошлой неделе, что путь бриллианта от рудника до пальца его обладателя имеет решающее значение для потребителя, с точки зрения прозрачности и происхождения.
«Мне очень нравится разбираться в том, что такое происхождение, потому что я думаю, что это означает разные вещи для разных людей, - говорит она. - С нашей точки зрения, речь идет о том, «как», «что» и «кто». «Как» имеет отношение к практике производства, которая действительно касается наших ценностей и того, как мы практикуем ответственный выбор поставщиков. «Что» очень важно в отношении подлинности. «Кто» определенно относится к потребителям, нашим акционерам и сообществом, поэтому я думаю, что это гарантирует ощущение создания ценности и ликвидности в этом процессе, а также гарантирует наш процесс с точки зрения соблюдения этических норм и целей устойчивого развития в том виде, в каком мы их знаем».
GemFair, пилотный проект De Beers, был разработан с целью создания безопасного и прозрачного маршрута для продажи алмазов, добытых старателями и малыми предприятиями в Африке с соблюдением этических норм.
В будущем эта технология будет интегрирована с Tracr™, отраслевым блокчейн-решением под руководством De Beers, чтобы доказать этичное происхождение алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished