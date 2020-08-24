De Beers учитывает потребительский спрос на этично и прозрачно добытые алмазы

Сегодня

По словам De Beers, потребители, в том числе покупатели ювелирных изделий с бриллиантами, теперь осознают, что они покупают, и внимательны к брендам, с которыми они ассоциируют себя с точки зрения экологически рациональных и этичных покупок.

Вице-президент группы по корпоративным связям и связям с правительством Пэт Дамбе (Pat Dambe) сказала на веб-семинаре на прошлой неделе, что путь бриллианта от рудника до пальца его обладателя имеет решающее значение для потребителя, с точки зрения прозрачности и происхождения.

«Мне очень нравится разбираться в том, что такое происхождение, потому что я думаю, что это означает разные вещи для разных людей, - говорит она. - С нашей точки зрения, речь идет о том, «как», «что» и «кто». «Как» имеет отношение к практике производства, которая действительно касается наших ценностей и того, как мы практикуем ответственный выбор поставщиков. «Что» очень важно в отношении подлинности. «Кто» определенно относится к потребителям, нашим акционерам и сообществом, поэтому я думаю, что это гарантирует ощущение создания ценности и ликвидности в этом процессе, а также гарантирует наш процесс с точки зрения соблюдения этических норм и целей устойчивого развития в том виде, в каком мы их знаем».

GemFair, пилотный проект De Beers, был разработан с целью создания безопасного и прозрачного маршрута для продажи алмазов, добытых старателями и малыми предприятиями в Африке с соблюдением этических норм.

В будущем эта технология будет интегрирована с Tracr™, отраслевым блокчейн-решением под руководством De Beers, чтобы доказать этичное происхождение алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





