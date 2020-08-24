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Ангольская полиция преследует нелегальных добытчиков алмазов в Южной Лунде

Сегодня
Новости
По сообщениям местных СМИ, полиция Анголы изъяла несколько единиц оборудования, которое использовалось при незаконной добыче алмазов в восточной части провинции Южная Лунда.
Ангольское государственное информационное агентство Angop процитировало местного заместителя координатора операции «Прозрачность» комиссара Марио Кейроиса (Mário Queiroz), который сообщил, что задержан 41 нелегальный добытчик алмазов в населенном пункте Самуселека муниципалитета Сауримо.
Ангола сообщила в прошлом месяце, что в мае и июне в провинции Северная Лунда было изъято 462 алмаза.
Из изъятых алмазов 200 (46,8 карата) были оценены в 9 млн долларов, тогда как стоимость остальных 262 камней еще не была установлена.
Операция «Прозрачность» была запущена в декабре 2018 года для борьбы с незаконной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией, административными правонарушениями и прочим.
В 2019 году в рамках операции было изъято более 6500 алмазов. Было конфисковано не менее 19 автомобилей и 275 000 долларов США, а 147 379 иностранных граждан были депортированы за нелегальную иммиграцию.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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