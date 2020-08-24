GIA, JD.com и Everledger расширяют возможности цифровых технологий для потребителей

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Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) работает с JD.com, крупнейшим китайским онлайновым и офлайновым розничным продавцом, и Everledger, независимой технологической компанией, с целью реализации сотрудничества в использовании блокчейна, которое повысит доверие и прозрачность и улучшит опыт цифровой электронной коммерции для потребителей за счет безопасного цифрового предоставление лучших в отрасли отчетов GIA по классификации алмазов.

Притеш Патель (Pritesh), главный операционный директор GIA, говорит: «Все, что GIA делает - наши исследования, обучение и, конечно же, ежегодная оценка миллионов бриллиантов в наших лабораториях по всему миру - имеет единственную цель, состоящую в том, чтобы защищать потребителей. Инновационная и трансформирующая интеграция опыта Everledger в области блокчейна, впечатляющий охват клиентов и характер отношений с ними компании JD.com наряду с ведущим в отрасли опытом GIA в работе с бриллиантами и его общепризнанными отчетами об их оценке – все это является важным шагом вперед для завоевания доверия потребителей».

Это сотрудничество поможет повысить доверие и прозрачность в отношении происхождения бриллиантов, а также укрепить уверенность при онлайн-покупках этих драгоценных камней. Платформа Everledger синхронизирует информацию о классификации бриллиантов GIA с платформой JD Blockchain по борьбе с подделкой и отслеживанием и предоставляет клиентам независимо проверенные сертификаты бриллиантов и информацию о происхождении через приложение JD.com, а также на веб-сайтах JD.com при входе на них с мобильных и настольных устройств.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





