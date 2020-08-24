Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления
Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал...
Сегодня
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
GIA, JD.com и Everledger расширяют возможности цифровых технологий для потребителей
Притеш Патель (Pritesh), главный операционный директор GIA, говорит: «Все, что GIA делает - наши исследования, обучение и, конечно же, ежегодная оценка миллионов бриллиантов в наших лабораториях по всему миру - имеет единственную цель, состоящую в том, чтобы защищать потребителей. Инновационная и трансформирующая интеграция опыта Everledger в области блокчейна, впечатляющий охват клиентов и характер отношений с ними компании JD.com наряду с ведущим в отрасли опытом GIA в работе с бриллиантами и его общепризнанными отчетами об их оценке – все это является важным шагом вперед для завоевания доверия потребителей».
Это сотрудничество поможет повысить доверие и прозрачность в отношении происхождения бриллиантов, а также укрепить уверенность при онлайн-покупках этих драгоценных камней. Платформа Everledger синхронизирует информацию о классификации бриллиантов GIA с платформой JD Blockchain по борьбе с подделкой и отслеживанием и предоставляет клиентам независимо проверенные сертификаты бриллиантов и информацию о происхождении через приложение JD.com, а также на веб-сайтах JD.com при входе на них с мобильных и настольных устройств.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished