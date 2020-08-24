Эксклюзив
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
LVMH и Tiffany отодвигают срок заключения сделки на три месяца
Концерн LVMH, являющийся владельцем бренда Louis Vuitton, в прошлом году согласился купить Tiffany в рамках своего крупнейшего приобретения, сделав ставку на то, что сможет восстановить блеск американского ювелирного бренда, вложив средства в обновление магазинов и новые коллекции.
Согласно условиям сделки, Tiffany и LVMH установили 24 августа в качестве первого крайнего срока для завершения сделки, но с той оговоркой, что одна из сторон может отодвинуть этот срок до 24 ноября.
Сделка между LVMH и Tiffany еще не получила необходимых разрешений регулирующих органов, в частности, от Европейского союза. После того, как сделка была согласована, концерн LVMH задумался над тем, не стоит ли пересмотреть сделку, отчасти из-за воздействия эпидемии COVID-19 на бизнес Tiffany. Но в конце концов LVMH решил не добиваться повторных переговоров.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished