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27 июля 2020

LVMH и Tiffany отодвигают срок заключения сделки на три месяца

Сегодня
Новости
По сообщениям СМИ, французский гигант по производству предметов роскоши LVMH и американская ювелирная сеть Tiffany дадут себе еще три месяца, чтобы завершить сделку на сумму 16,2 млрд долларов после того, как она не была закрыта 24 августа.
Концерн LVMH, являющийся владельцем бренда Louis Vuitton, в прошлом году согласился купить Tiffany в рамках своего крупнейшего приобретения, сделав ставку на то, что сможет восстановить блеск американского ювелирного бренда, вложив средства в обновление магазинов и новые коллекции.
Согласно условиям сделки, Tiffany и LVMH установили 24 августа в качестве первого крайнего срока для завершения сделки, но с той оговоркой, что одна из сторон может отодвинуть этот срок до 24 ноября.
Сделка между LVMH и Tiffany еще не получила необходимых разрешений регулирующих органов, в частности, от Европейского союза. После того, как сделка была согласована, концерн LVMH задумался над тем, не стоит ли пересмотреть сделку, отчасти из-за воздействия эпидемии COVID-19 на бизнес Tiffany. Но в конце концов LVMH решил не добиваться повторных переговоров.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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