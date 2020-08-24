Эксклюзив
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
В августе на цифровом аукционе АЛРОСА продала более 1700 каратов алмазов
При проведении аукциона применялась технология цифровых двойников, которая предоставляла потенциальным покупателям полные данные об алмазах, помогая клиентам компании принимать решения о покупке камней, что позволило им детально проанализировать и оценить цифровые копии алмазов общей массой около 2300 каратов в 173 лотах. Как сообщает АЛРОСА, победителями аукциона стали 26 претендентов из Бельгии, Израиля, Индии, ОАЭ и Российской Федерации.
«Результаты прошедшего цифрового аукциона показывают, что участники рынка адаптировались к работе в новой реальности. По итогам августовского цифрового аукциона алмазов спецразмеров мы реализовали более 3/4 выставленных лотов в количественном и массовом выражении. Это свидетельствует о восстановлении спроса на высококачественное алмазное сырье, а также о постепенном принятии рынком нового формата продаж, удачно дополняющего традиционные торговые практики», - сказал в связи с этим заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.