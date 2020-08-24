В августе на цифровом аукционе АЛРОСА продала более 1700 каратов алмазов

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В ходе цифрового аукциона, который был проведен компанией АЛРОСА с 4 по 20 августа, было продано 132 лота крупных алмазов (свыше 10,8 карата) общей массой более 1700 каратов. В пресс-релизе, распространенном компанией, сумма выручки не раскрывается.

При проведении аукциона применялась технология цифровых двойников, которая предоставляла потенциальным покупателям полные данные об алмазах, помогая клиентам компании принимать решения о покупке камней, что позволило им детально проанализировать и оценить цифровые копии алмазов общей массой около 2300 каратов в 173 лотах. Как сообщает АЛРОСА, победителями аукциона стали 26 претендентов из Бельгии, Израиля, Индии, ОАЭ и Российской Федерации.

«Результаты прошедшего цифрового аукциона показывают, что участники рынка адаптировались к работе в новой реальности. По итогам августовского цифрового аукциона алмазов спецразмеров мы реализовали более 3/4 выставленных лотов в количественном и массовом выражении. Это свидетельствует о восстановлении спроса на высококачественное алмазное сырье, а также о постепенном принятии рынком нового формата продаж, удачно дополняющего традиционные торговые практики», - сказал в связи с этим заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



