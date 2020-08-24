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Murowa Diamonds, входящая в состав RioZim, видит рост спроса
Глобальные ограничения на поездки, направленные на сдерживание распространения коронавируса, еще больше снизили спрос и цены на бриллианты.
«Фактически в некоторых частях мира спрос набирает обороты, - цитирует Bloomberg представителя RioZim Уилсона Гватирингу (Wilson Gwatiringa). - В результате мы ожидаем скорого восстановления спроса на алмазное сырье».
Он сказал, что RioZim накапливала продукцию Murowa Diamonds с начала пандемии.
RioZim также приостановила проекты роста, хотя теперь она рассматривает возможность двухэтапного расширения своей деятельности для увеличения добычи алмазов.
Гватиринга сказал, что первая фаза продлит срок эксплуатации рудника Мурова (Murowa) на четыре года с текущих 14 месяцев при стоимости 52 млн долларов.
Вторая фаза стоимостью 400 млн долларов, которая находилась на рассмотрении, предусматривает строительство крупнейшего подземного алмазного рудника Зимбабве.
Это, по его словам, увеличит добычу до 2,5 млн каратов, а срок эксплуатации будет продлен как минимум еще на 10 лет.
На руднике Мурова было зафиксировано снижение добычи на 7%, до 685 000 каратов в 2019 году с 740 244 каратов, произведенных за аналогичный период в 2018 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished