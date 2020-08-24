Коронавирус задержит заключение новой сделки по продаже алмазного сырья между Ботсваной и De Beers

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Ожидается, что пандемия коронавируса, которая в настоящее время бушует по всему миру, задержит заключение новой сделки по продаже алмазного сырья между правительством Ботсваны и компанией De Beers.

Агентство Reuters процитировало заместителя министра по вопросам полезных ископаемых Ботсваны Мметлы Масире (Mmetla Masire), заявившего, что нет никаких гарантий, что власти продлят новое 10-летнее соглашение о продажах алмазного сырья с De Beers до конца декабря. Текущее соглашение истекает в конце года.

«Идеальным вариантом было бы завершить переговоры к декабрю, но нет никаких гарантий, что это произойдет», - сказал он.

Масире добавил, что, хотя власти Габороне возобновили переговоры с De Beers, ограничения на поездки замедлили прогресс.

Ожидается, что отсрочка помешает планам президента Мокгвитси Масиси по развитию молодой отрасли огранки алмазов, сообщает Reuters.

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с переговорами о новой сделке по продаже алмазного сырья с De Beers, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках, проводимых этой группой компаний.

Министр по вопросам полезных ископаемых Ботсваны Лефоко Максвелл Моаги (Lefoko Maxwell Moagi) заявил Rough&Polished в феврале прошлого года, что Габороне хочет, чтобы DebTech и связанные с ней фирмы, принадлежащие De Beers, имели присутствие в стране, дабы Ботсвана получила навыки и выгоду.

Компания DebTech, базирующаяся в Йоханнесбурге, Южная Африка, является подразделением De Beers и была основана в 1950-х годах для приобретения, адаптации или разработки инновационных технологий и услуг, которые оказывают значительное влияние на эффективность и продуктивность горнодобывающих операций группы.

De Beers перевела Diamond Trading Company (DTC) в Ботсвану в рамках текущей сделки, которая также открыла для страны возможность получить 15% от общего объема добычи компании Debswana для продажи государственной компанией Okavango Diamond Company.

В феврале Моаги заявил, что Ботсвана хочет дать своему народу возможность лучше оценивать и гранить свои алмазы.

Компания Debswana, являющаяся партнерством 50/50 между De Beers и правительством Ботсваны, обеспечивает страну примерно двумя третями ее иностранной валюты.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





