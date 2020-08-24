Министерство финансов Индии создает специальную группу для решения вопросов сектора драгоценных камней и ювелирных изделий

Сегодня

На виртуальной обзорной встрече, проведенной между Министерством финансов и Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), министр финансов Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) призвала к созданию специальной группы, в которую войдут сотрудники таможни и банков, для решения всех вопросов, связанных с сектором драгоценных камней и ювелирных изделий.

На встрече, кроме министра финансов, присутствовали Сандип Бхатнагар (Sandeep Bhatnagar), представитель таможни; Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC; Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC, и Сабьясачи Рэй (Sabyasachi Ray), исполнительный директор GJEPC.

Колин Шах, поблагодарив министерство финансов за формирование специальной группы по работе с таможней и банками, сказал, что это поможет решить отраслевые проблемы, устранить узкие места, связанные с торговлей, и приведет к упрощению ведения бизнеса.

Вопросы, поставленные GJPEC на последнем заседании в рамках виртуальной встречи, включали в себя прямую продажу добывающими компаниями алмазного сырья в специальной таможенной зоне Мумбая; снижение импортной пошлины на бриллианты с 7,5% до 2,5%; необходимость разъяснения по поводу выравнивающего сбора для международных онлайн-аукционов по продаже алмазов B2B и другие проблемы.

Что касается прямой продажи алмазов горняками в специальной таможенной зоне в Мумбае, официальные лица сообщили, что этот вопрос находится на рассмотрении, и в ходе утверждения нового бюджета в Закон о финансах будут внесены соответствующие положения.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





