Boyet Diamond ускоряет расширение своего бизнеса в Азиатско-Тихоокеанского регионе с целью занять китайский рынок

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Компания Boyet Diamond, занимающаяся добычей руды, огранкой алмазов и продажей своей продукции, котируется на Шанхайской алмазной бирже, получив кредитный рейтинг AAA в Китае. Согласно пресс-релизу компании, в настоящее время она ускоряет расширение своего бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе с тем, чтобы занять китайский рынок.

По словам Boyet Diamond, она разрушила традиционную модель монопольного маркетинга в алмазной отрасли, значительно сократив использование прибыли на всех уровнях цепочки поставок и разделив эту прибыль со всеми клиентами.

Boyet завоевала доверие потребителей, создав прибыль на 120–150% выше, чем у конкурентов, благодаря чему ювелирные изделия Boyet появились у многих брендов дорогого сегмента.

В 2020 году компания Boyet Diamond, пострадав от пандемии COVID-19, ускорила свое продвижение в Азиатско-Тихоокеанский регион, для чего объединила все свои ресурсы в Китае для создания завода по обработке ювелирных изделий в Гуанчжоу.

Компания также собрала команду лучших мастеров ювелирного дела со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы предоставлять прямые услуги клиентам в этой зоне. Флагманский магазин, предлагающий изделия дорого сегмента, будет открыт в одном из отелей компании Peninsular Hotel Group. Эта диверсифицированная и инновационная модель помогла Boyet ускорить проникновение на алмазный рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Исаак Отниэль, генеральный директор Boyet Diamond, говорит: «В дополнение к преимуществам нашей полной производственной цепочки, Boyet Diamond обеспечила дополнительную мощную защиту от конкуренции с помощью своей четко ориентированной и эффективной новой бизнес-модели».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





