Эксклюзив
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
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03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
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27 июля 2020
Boyet Diamond ускоряет расширение своего бизнеса в Азиатско-Тихоокеанского регионе с целью занять китайский рынок
По словам Boyet Diamond, она разрушила традиционную модель монопольного маркетинга в алмазной отрасли, значительно сократив использование прибыли на всех уровнях цепочки поставок и разделив эту прибыль со всеми клиентами.
Boyet завоевала доверие потребителей, создав прибыль на 120–150% выше, чем у конкурентов, благодаря чему ювелирные изделия Boyet появились у многих брендов дорогого сегмента.
В 2020 году компания Boyet Diamond, пострадав от пандемии COVID-19, ускорила свое продвижение в Азиатско-Тихоокеанский регион, для чего объединила все свои ресурсы в Китае для создания завода по обработке ювелирных изделий в Гуанчжоу.
Компания также собрала команду лучших мастеров ювелирного дела со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы предоставлять прямые услуги клиентам в этой зоне. Флагманский магазин, предлагающий изделия дорого сегмента, будет открыт в одном из отелей компании Peninsular Hotel Group. Эта диверсифицированная и инновационная модель помогла Boyet ускорить проникновение на алмазный рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Исаак Отниэль, генеральный директор Boyet Diamond, говорит: «В дополнение к преимуществам нашей полной производственной цепочки, Boyet Diamond обеспечила дополнительную мощную защиту от конкуренции с помощью своей четко ориентированной и эффективной новой бизнес-модели».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished