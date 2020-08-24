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Sarine значительно расширяет сферу применения своего решения для отслеживания происхождения бриллиантов

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Sarine Technologies, мировой лидер в разработке, производстве, маркетинге и продаже высокоточной продукции для оценки, планирования, обработки, измерения, классификации алмазов и драгоценных камней и торговли ими, заявила, что расширяет сферу применения своего комплексного решения для отслеживания алмазов, включив в него алмазы, полученные от АЛРОСА, крупнейшего в мире производителя алмазного сырья по объему в каратах.
Предлагаемое решение обеспечивает глобальным розничным торговцам, включая элитные бренды предметов роскоши, сквозное отслеживание пути камней от шахты до потребителя, предоставляя возможность проверять и документировать жизнеспособную цепочку поставок на протяжении всего процесса от производства алмазного сырья до его огранки. Это позволяет отслеживать алмазы, источником происхождения которых является АЛРОСА, но которые продаются и покупаются, а также гранятся целым рядом предприятий среднего звена алмазопровода. В конце такого процесса отслеживания выдается отчет компании Sarine о пути, пройденном алмазом - Sarine Diamond Journey™.
Реализация отслеживания происхождения алмаза включает в себя его путь от сырьевого источника, а также название конкретной страны происхождения и многочисленные этапы прохождения камня через обработку до получения конечного бриллианта. Отслеживание начинается со сканирования необработанного алмаза в источнике его происхождения на платформах Sarine, в результате чего создается «свидетельство о рождении» необработанного алмаза. Впоследствии различные стандартные отраслевые системы Sarine, используемые на промежуточных этапах обработки, собирают в реальном времени поддающиеся проверке данные, относящиеся к сканированию, планированию и огранке, завершая все это изображениями и данными, относящимися к окончательно ограненному камню.
Решение Sarine отличается от всех других решений, предлагаемых в настоящее время, тем, что оно легко реализуемо и масштабируемо с минимальными нарушениями нормального рабочего процесса, затратами или накладными расходами.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, сказал: «Мы рады расширить наше сотрудничество в рамках этой инициативы с привлечением еще одного ведущего производителя алмазов и воодушевлены потенциалом этого предприятия. Мы уверены, что синергия, созданная благодаря сотрудничеству между производителями алмазов и масштабируемой технологией и инфраструктурой Sarine, ускорит принятие отслеживаемых и жизнеспособных источников алмазов многими заинтересованными розничными продавцами, ищущими решение для своих собственных потребностей внутреннего контроля, а также для все более требовательных потребителей».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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