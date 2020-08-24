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Sarine значительно расширяет сферу применения своего решения для отслеживания происхождения бриллиантов
Предлагаемое решение обеспечивает глобальным розничным торговцам, включая элитные бренды предметов роскоши, сквозное отслеживание пути камней от шахты до потребителя, предоставляя возможность проверять и документировать жизнеспособную цепочку поставок на протяжении всего процесса от производства алмазного сырья до его огранки. Это позволяет отслеживать алмазы, источником происхождения которых является АЛРОСА, но которые продаются и покупаются, а также гранятся целым рядом предприятий среднего звена алмазопровода. В конце такого процесса отслеживания выдается отчет компании Sarine о пути, пройденном алмазом - Sarine Diamond Journey™.
Реализация отслеживания происхождения алмаза включает в себя его путь от сырьевого источника, а также название конкретной страны происхождения и многочисленные этапы прохождения камня через обработку до получения конечного бриллианта. Отслеживание начинается со сканирования необработанного алмаза в источнике его происхождения на платформах Sarine, в результате чего создается «свидетельство о рождении» необработанного алмаза. Впоследствии различные стандартные отраслевые системы Sarine, используемые на промежуточных этапах обработки, собирают в реальном времени поддающиеся проверке данные, относящиеся к сканированию, планированию и огранке, завершая все это изображениями и данными, относящимися к окончательно ограненному камню.
Решение Sarine отличается от всех других решений, предлагаемых в настоящее время, тем, что оно легко реализуемо и масштабируемо с минимальными нарушениями нормального рабочего процесса, затратами или накладными расходами.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, сказал: «Мы рады расширить наше сотрудничество в рамках этой инициативы с привлечением еще одного ведущего производителя алмазов и воодушевлены потенциалом этого предприятия. Мы уверены, что синергия, созданная благодаря сотрудничеству между производителями алмазов и масштабируемой технологией и инфраструктурой Sarine, ускорит принятие отслеживаемых и жизнеспособных источников алмазов многими заинтересованными розничными продавцами, ищущими решение для своих собственных потребностей внутреннего контроля, а также для все более требовательных потребителей».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished