Эксклюзив
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
24 августа 2020
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Компания De Beers Jewelers назначила нового генерального директора
Она сменила Франсуа Делажа (François Delage), который уйдет с поста генерального директора в конце сентября после десятилетия руководства De Beers Jewelers.
Ассимон присоединится к компании 1 сентября, чтобы обеспечить плавную смену руководства.
«Я действительно с нетерпением жду, когда Селин присоединится к компании и приведет ее к следующей фазе роста», - сказал председатель совета директоров De Beers Jewelers Стивен Люсье (Stephen Lussier).
«Поскольку потребители все чаще ищут высококачественные и самобытные украшения от ведущих люксовых брендов, открываются прекрасные возможности, а творческое видение и выдающийся опыт Селин делают ее идеальным выбором, чтобы помочь нам заполучить их», - отметил он далее.
По словам Ассимон, De Beers Jewelers обладает огромным потенциалом как надежный и творческий дом высокого класса.
«Вместе с командой De Beers Jewelers я с нетерпением жду возможности рассказать историю нашего прекрасного Дома и очаровать клиентов нашими удивительными творениями», - сказала она.
Ассимон имеет большой послужной список в качестве творческого, способного воодушевить лидера с обширным глобальным опытом в области маркетинга, продаж и мерчандайзинга в секторе дорогих ювелирных изделий и предметов роскоши.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished