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27 июля 2020

Компания De Beers Jewelers назначила нового генерального директора

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Новости
De Beers назначила Селин Ассимон (Céline Assimon), ветерана индустрии роскоши, новым исполнительным директором компании De Beers Jewelers.
Она сменила Франсуа Делажа (François Delage), который уйдет с поста генерального директора в конце сентября после десятилетия руководства De Beers Jewelers.
Ассимон присоединится к компании 1 сентября, чтобы обеспечить плавную смену руководства.
«Я действительно с нетерпением жду, когда Селин присоединится к компании и приведет ее к следующей фазе роста», - сказал председатель совета директоров De Beers Jewelers Стивен Люсье (Stephen Lussier).
«Поскольку потребители все чаще ищут высококачественные и самобытные украшения от ведущих люксовых брендов, открываются прекрасные возможности, а творческое видение и выдающийся опыт Селин делают ее идеальным выбором, чтобы помочь нам заполучить их», - отметил он далее.
По словам Ассимон, De Beers Jewelers обладает огромным потенциалом как надежный и творческий дом высокого класса.
«Вместе с командой De Beers Jewelers я с нетерпением жду возможности рассказать историю нашего прекрасного Дома и очаровать клиентов нашими удивительными творениями», - сказала она.
Ассимон имеет большой послужной список в качестве творческого, способного воодушевить лидера с обширным глобальным опытом в области маркетинга, продаж и мерчандайзинга в секторе дорогих ювелирных изделий и предметов роскоши.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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