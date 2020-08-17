GJEPC и WGC поздравили внесших гуманитарный вклад в борьбу с коронавирусом в Индии

Сегодня

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) недавно поблагодарили членов индийской ювелирной индустрии, внесших свой вклад в жизнь общества в борьбе с пандемией коронавируса.

Мероприятие в музыкальном формате было организовано в честь Дня независимости Индии, и на нем говорилось о проявленной выдержке и твердой позиции отрасли в этих условиях. Присутствовавший на мероприятии главный министр Гуджарата Виджай Рупани (Vijay Rupani) высоко оценил работу, проделанную отраслью во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В своем выступлении по этому случаю Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC сказал: «Мы здесь, чтобы поздравить бывших руководителей предприятий, отдельных лиц, игроков отрасли, которые внесли в нее свой вклад, несмотря на текущую ситуацию. Я хотел бы поблагодарить и поздравить людей и компании из нашей промышленности за их образцовую гуманитарную деятельность во время кризиса COVID-19».

Управляющий директор WGC Сомасундарам (Somasundaram) в своем выступлении призвал отрасль приложить усилия к тому, чтобы стать мировым ювелиром, разработав собственную марку на мировом рынке золота.

Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC, отметив хорошую работу членов отрасли в последние пять месяцев, выразил уверенность в скором выходе из вызванного пандемией кризиса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





