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Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
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Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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27 июля 2020
GJEPC и WGC поздравили внесших гуманитарный вклад в борьбу с коронавирусом в Индии
Мероприятие в музыкальном формате было организовано в честь Дня независимости Индии, и на нем говорилось о проявленной выдержке и твердой позиции отрасли в этих условиях. Присутствовавший на мероприятии главный министр Гуджарата Виджай Рупани (Vijay Rupani) высоко оценил работу, проделанную отраслью во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
В своем выступлении по этому случаю Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC сказал: «Мы здесь, чтобы поздравить бывших руководителей предприятий, отдельных лиц, игроков отрасли, которые внесли в нее свой вклад, несмотря на текущую ситуацию. Я хотел бы поблагодарить и поздравить людей и компании из нашей промышленности за их образцовую гуманитарную деятельность во время кризиса COVID-19».
Управляющий директор WGC Сомасундарам (Somasundaram) в своем выступлении призвал отрасль приложить усилия к тому, чтобы стать мировым ювелиром, разработав собственную марку на мировом рынке золота.
Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC, отметив хорошую работу членов отрасли в последние пять месяцев, выразил уверенность в скором выходе из вызванного пандемией кризиса.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished