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Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...

Вчера

Роман с камнями

Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...

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27 июля 2020

Компания Seng Jewelers инициировала процедуру банкротства в суде США

Сегодня
Новости
Согласно сообщениям СМИ, компания Seng Jewelers LLC, расположенная в Луисвилле, США, объявила о банкротстве 18 августа в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет компании реорганизоваться, продолжая работать.
В заявлении о банкротстве Seng Jewelers заявила, что у нее имеются обязательства на сумму от 500 000 до 1 млн долларов и активы от 1 до 10 млн долларов.
Бизнес в центре города в этом году испытывает трудности из-за пандемии коронавируса, но продолжающаяся финансовая борьба Seng Jewelers связана с судебными исками, поданными в 2019 году.
На ритейлера элитных ювелирных изделий, принадлежащего отцу и сыну Ли (Lee) и Скотту Дэвису (Scott Davis), в прошлом году был наложен судебный запрет на более чем шесть месяцев из-за многолетней задолженности по налогам перед штатом Кентукки.
Кроме того, в отношении этой компании поданы три судебных иска, в которых владельцев обвиняют в том, что они не вернули некоторые ювелирные изделия клиентам и не выплатили за них компенсацию.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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