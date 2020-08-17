Компания Seng Jewelers инициировала процедуру банкротства в суде США

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Согласно сообщениям СМИ, компания Seng Jewelers LLC, расположенная в Луисвилле, США, объявила о банкротстве 18 августа в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет компании реорганизоваться, продолжая работать.

В заявлении о банкротстве Seng Jewelers заявила, что у нее имеются обязательства на сумму от 500 000 до 1 млн долларов и активы от 1 до 10 млн долларов.

Бизнес в центре города в этом году испытывает трудности из-за пандемии коронавируса, но продолжающаяся финансовая борьба Seng Jewelers связана с судебными исками, поданными в 2019 году.

На ритейлера элитных ювелирных изделий, принадлежащего отцу и сыну Ли (Lee) и Скотту Дэвису (Scott Davis), в прошлом году был наложен судебный запрет на более чем шесть месяцев из-за многолетней задолженности по налогам перед штатом Кентукки.

Кроме того, в отношении этой компании поданы три судебных иска, в которых владельцев обвиняют в том, что они не вернули некоторые ювелирные изделия клиентам и не выплатили за них компенсацию.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



