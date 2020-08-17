Эксклюзив
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
Вчера
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Компания Seng Jewelers инициировала процедуру банкротства в суде США
В заявлении о банкротстве Seng Jewelers заявила, что у нее имеются обязательства на сумму от 500 000 до 1 млн долларов и активы от 1 до 10 млн долларов.
Бизнес в центре города в этом году испытывает трудности из-за пандемии коронавируса, но продолжающаяся финансовая борьба Seng Jewelers связана с судебными исками, поданными в 2019 году.
На ритейлера элитных ювелирных изделий, принадлежащего отцу и сыну Ли (Lee) и Скотту Дэвису (Scott Davis), в прошлом году был наложен судебный запрет на более чем шесть месяцев из-за многолетней задолженности по налогам перед штатом Кентукки.
Кроме того, в отношении этой компании поданы три судебных иска, в которых владельцев обвиняют в том, что они не вернули некоторые ювелирные изделия клиентам и не выплатили за них компенсацию.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished