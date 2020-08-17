Petra будет взимать дополнительный сбор с клиентов из Индии

Сегодня

Petra Diamonds решила взимать дополнительный сбор в размере 2,041% со всех покупок алмазного сырья через Интернет своими клиентами из Индии.

Это, как говорится в служебной записке компании для своих клиентов, вызвано недавним решением правительства Индии ввести новый уравнительный сбор в размере 2%.

Сбор применяется ко всем онлайн-транзакциям, совершаемым резидентами Индии.

«Petra приняла решение ввести сбор в размере 2,041% с немедленным вступлением в силу, и этот дополнительный сбор будет взиматься со всех соответствующих операций по продаже при выставлении счетов индийским клиентам», - сказал финансовый директор компании Жак Брейтенбах (Jacques Breytenbach).

Petra заявила, что будет хранить взимаемые деньги отдельно из-за неопределенности, которая все еще существует в отношении выравнивающего сбора.

Однако компания вернет деньги покупателям алмазного сырья, если выяснится, что этот сбор не подлежат уплате индийскому правительству.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





