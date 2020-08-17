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Центральный банк: добыча алмазов в Намибии восстановится в 2021 году
Банк Намибии заявил, что, по прогнозам, в алмазодобывающем секторе будут достигнуты рекордные темпы роста в 5,4% и 14,1% в 2021 и 2022 годах соответственно.
Согласно центральному банку, этот сектор, как ожидается, в 2020 году зафиксирует снижение производства на 24,6% в реальном выражении.
Банк Намибии в апреле прошлого года заявил, что сектор добычи алмазов сократится на 14,9% в реальном выражении в течение 2020 года. Это является пересмотром прогноза в сторону понижения по сравнению с прогнозом роста на 5,3%, о котором было заявлено в феврале прошлого года.
«Бриллианты считаются предметом роскоши, и ожидается, что потребители сместят свое внимание с продуктов такого рода, поскольку их будущие доходы остаются неопределенными», - говорится в августовском экономическом прогнозе центрального банка.
«Кроме того, ограничения на поездки, изоляция и предотвращение скопления людей привели к тому, что потенциальные покупатели не могут посещать аукционы для просмотра и покупки камней», - отмечает далее в этом прогнозе.
Банк Намибии заявил, что мировой спрос на алмазы упал в первой половине 2020 года и рудники были вынуждены сократить производство.
Компания De Beers, которая добывает основную часть алмазов в Намибии через Namdeb, зафиксировала увеличение добычи на 7%, до 400 000 каратов, во втором квартале этого года в этой южноафриканской стране.
По данным Кимберлийского процесса, в 2019 году Намибия произвела чуть более двух миллионов каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished