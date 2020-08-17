De Beers снизила цены на алмазное сырье массой свыше карата в преддверии августовского сайта

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Согласно сообщениям СМИ, De Beers снизила цены на алмазное сырье крупнее одного карата на 6–8% в преддверии августовского сайта, намеченного на эту неделю.

Rapaport News сообщает, что сокращение было вызвано постоянным улучшением спроса и дефицитом в определенных категориях сырья.

«Очень немногие люди просматривали свои товары и получали на них цены, но произошло некоторое выравнивание цен в тех областях, где, по мнению De Beers, они могли видеть, какие бриллианты могут получиться из этого сырья, - сообщил неназванный источник. - De Beers хочет сначала понять рынок, прежде чем начать осторожно возвращать на него товары, что разумно».

Участники сайта ожидают, что объем продаж на этом сайте превысит 200 млн долларов.

Сообщается, что De Beers прекратила осуществлять свою политику, в соответствии с которой сайтхолдерам разрешалось откладывать приобретение всей выделенной им продукции на более поздний срок. Такой подход практиковался с торговой сессии, прошедшей в марте-апреле этого года.

Вместе с тем неназванный представитель компании, которого цитирует агентство Rapaport, сказал, что De Beers предложит ряд отсрочек, несмотря на зарегистрированные признаки некоторого улучшения рыночных условий.

Сайтхолдерам также удастся воспользоваться разрешением De Beers на обратный выкуп продукции, которая позволяет им вернуть 20% или 30% приобретенных ими алмазов в зависимости от их типа.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





