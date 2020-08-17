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Gem Diamonds добыла алмаз весом 442 карата на руднике Летсенг

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                                          Фото: Gem Diamonds

Gem Diamonds извлекла высококачественный алмаз типа II весом 442 карата на руднике Летсенг в Лесото.
«Извлечение этого замечательного алмаза ювелирного качества весом 442 карата, одного из крупнейших в мире из тех, что были добыты в этом году, является еще одним подтверждением калибра рудника Летсенг и его способности постоянно производить крупные высококачественные алмазы», - сказал генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).
«Это также достойное свидетельство самоотверженности сотрудников компании, которые извлекли такой необычный алмаз и в то же время строго соблюдали меры предосторожности в отношении своего здоровья и безопасности во время глобальной пандемии коронавируса», - добавил он.
Клиффорд Элфик сказал также, что часть выручки от продажи алмаза будет использована для финансирования специального общественного проекта, как это было согласовано с правительством Лесото.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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