Эксклюзив
Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев
Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в...
Сегодня
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Gem Diamonds добыла алмаз весом 442 карата на руднике Летсенг
Фото: Gem Diamonds
Gem Diamonds извлекла высококачественный алмаз типа II весом 442 карата на руднике Летсенг в Лесото.
«Извлечение этого замечательного алмаза ювелирного качества весом 442 карата, одного из крупнейших в мире из тех, что были добыты в этом году, является еще одним подтверждением калибра рудника Летсенг и его способности постоянно производить крупные высококачественные алмазы», - сказал генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).
«Это также достойное свидетельство самоотверженности сотрудников компании, которые извлекли такой необычный алмаз и в то же время строго соблюдали меры предосторожности в отношении своего здоровья и безопасности во время глобальной пандемии коронавируса», - добавил он.
Клиффорд Элфик сказал также, что часть выручки от продажи алмаза будет использована для финансирования специального общественного проекта, как это было согласовано с правительством Лесото.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished