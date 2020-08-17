Первый в истории специализированный алмазный онлайн-аукцион Christie's

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Фото: Christie's

Международный аукционный дом Christie’s в настоящее время проводит свою первую в истории специализированную продажу бриллиантов, которая проходит только в Интернете, сообщает портал аукционного дома.Компания, основанная в Великобритании в 1766 году, 12 августа открыла торги под названием «Драгоценности онлайн: летний блеск» (Jewels Online: Summer Sparkle).Последние заявки будут приняты 27 августа, начиная с 17:00 по московскому времени. По сообщению аукциониста, топ-лот коллекции оценивается в 300-400 тысяч долларов.Это желто-коричневый бриллиант грушевидной огранки весом 20,21 карата, украшенный бриллиантами круглой огранки и подвешенный к колье с расположенными в определенном порядке бриллиантами – изделие ювелирной фирмы Graff.Согласно Christie’s, на данном аукционе представлены все категории украшений, включая кольца с бриллиантами, статусные серьги-люстры и впечатляющие колье.