Гохран закупает алмазы у АЛРОСА

Сегодня

По сведениям информированного источника, Гохран России приступил к закупкам алмазного сырья у АК «АЛРОСА». В частности, уже начата техническая подготовка и сортировка камней.

Объем покупки не раскрывается. Однако, по мнению источника, по приблизительным оценкам, стоимость закупаемого сырья приближается к 1 млрд долларов США.

По мнению отраслевых экспертов, эта сделка окажет позитивное воздействие на рынок, так как снимет излишнее давление. В результате карантинных мер практически остановила работу гранильная промышленность Индии, закрыты ювелирные магазины США и Европы.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев озвучивал параметры возможного выкупа алмазов в Гохран от 0,5 млрд до 1 млрд долларов.



