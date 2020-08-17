Эксклюзив
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20 июля 2020
Призыв к Зимбабве остановить добычу алмазов в Маранге на фоне случаев заражения COVID-19
Издание 263 Chat приводит заявление ZIDAWU о том, что были сообщения о случаях заражения коронавирусом на предприятиях Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC) и Anjin.
«Как представители рабочих и наблюдатели от жителей населенных пунктов мы рекомендуем, чтобы правительство распорядилось о немедленном прекращении работ в Zimbabwe Diamond Consolidated Company и Anjin», - говорится в заявлении ZIDAWU.
«Эта рекомендация вызвана недавними сообщениями о случаях заражения коронавирусом в этих двух компаниях. Хотя мы понимаем, что добыча полезных ископаемых является движителем экономики и необходима для продолжения работы предприятий, ничто не может оправдать ограничение права на жизнь, гарантированного конституцией Зимбабве, которое подвергается угрозе в Маранге», - отмечается в нем далее.
Вместе с тем сообщается о том, что Anjin 15 августа приостановил работу на своих участках. Руководство компании уклонилось от ответа, когда к нему обратились местные СМИ. Сотрудники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что живут в страхе перед коронавирусом и что им запретили использовать мобильные телефоны для общения с посторонними. Как утверждается, они живут в ужасной обстановке с плохими санитарными условиями.
Недавно Anjin официально возобновила полномасштабные работы по добыче полезных ископаемых в Маранге после того, как в 2016 году тогдашняя администрация покойного президента Роберта Мугабе запретила ей доступ к алмазным месторождениям.
Согласно последним данным, опубликованным Кимберлийским процессом, в 2019 году Зимбабве произвела 2,1 млн каратов алмазов на сумму 141,1 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished