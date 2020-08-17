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Каждый восьмой покупатель в США выберет бриллианты, чтобы отметить особый случай в отсутствие поездок - De Beers
Группа компаний De Beers выпустила третью часть своей серии оперативных аналитических отчетов об алмазах Diamond Insight Flash Report, в которой отмечается, что в отсутствие возможности путешествовать каждый восьмой опрошенный покупатель заявил, что вместо этого выбрал бы бриллианты, чтобы отметить какие-то особые события.
В отчете рассматриваются взгляды потребителей в США и то, как они продолжают эволюционировать по мере того, как страна проходит стадии пандемии COVID-19.
Как сообщает компания De Beers, она обнаружила, что, хотя доверие потребителей в целом представляется относительно шатким по сравнению с предыдущими сериями исследований - в основном из-за увеличения распространения вируса и неопределенности в отношении предстоящих президентских выборов, - последнее исследование показало, что 46% потребителей в целом оптимистично взирают на следующие три месяца.
Более 60% потребителей заявили, что пандемия не повлияла на их личные финансы, в то время как 46% заявили, что их расходы на ювелирные изделия вернулись к норме, а еще 25% ожидают, что они нормализуются в следующие шесть месяцев.
«Поскольку некоторые потребители получают дополнительный дискреционный доход в результате сокращения трат в других областях, таких как путешествия, есть вероятность того, что они распределят его на альтернативные покупки, создавая как бы уникальную возможность для бриллиантов», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
«Как продукт, который может быть и эмпирическим, и значимым, бриллианты заполняют временную пустоту, оставленную путешествиями, так, как это могут сделать лишь немногие другие предметы роскоши», - отметил он далее.
По его словам, темы маркетинга бриллиантов, которые подчеркивают эти атрибуты, вероятно, будут особенно хорошо приняты потребителями, у которых есть дополнительные деньги на расходы из-за того, что они не тратят их на путешествия, и которые стремятся сделать особые подарки в этот праздник.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished