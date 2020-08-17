Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
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20 июля 2020
Lucapa отказывается от кимберлита L072 в качестве приоритетной цели
Юниорная алмазная компания заявила, что первые две подвыборки более тонкого кимберлитового материала с участка L072 общим объемом 2511 кубических метров были обработаны без извлечения алмазов.
«Хотя мы и наши партнеры, естественно, надеемся на скорейшие положительные результаты нашей программы опробования кимберлитов, от многих образцов следует ожидать отрицательных результатов, и выбытие кимберлитов должно в конечном итоге привести нас к выявлению потенциального источника», - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Кимберлитовый материал с участка L071, который намного тверже и, следовательно, грубее, чем материал с участка L072, измельчается до крупности, позволяющей вести его обработку.
Ожидается, что это будет завершено в ближайшее время, а обработка образца запланирована на последнюю неделю августа 2020 года.
Lucapa уже опробовала мобильную установку для дробления кимберлита, но пандемия COVID-19 повлияла на своевременную закупку и внедрение этого решения.
Программа разведки кимберлитов предназначена для обнаружения первичных источников из твердых пород, дающих крупные и исключительные аллювиальные алмазы, добываемые в долине реки Какуило (Cacuilo), средняя цена продажи которых составляет около 1900 долларов за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished