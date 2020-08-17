Lucapa отказывается от кимберлита L072 в качестве приоритетной цели

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Lucapa Diamond отказалась от кимберлита L072 на алмазном проекте Луло (Lulo) в Анголе в качестве приоритетной цели, которая потенциально могла стать источником алмазов, извлеченных из пробы в водосборном бассейне Кангидж (Canguige).

Юниорная алмазная компания заявила, что первые две подвыборки более тонкого кимберлитового материала с участка L072 общим объемом 2511 кубических метров были обработаны без извлечения алмазов.

«Хотя мы и наши партнеры, естественно, надеемся на скорейшие положительные результаты нашей программы опробования кимберлитов, от многих образцов следует ожидать отрицательных результатов, и выбытие кимберлитов должно в конечном итоге привести нас к выявлению потенциального источника», - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

Кимберлитовый материал с участка L071, который намного тверже и, следовательно, грубее, чем материал с участка L072, измельчается до крупности, позволяющей вести его обработку.

Ожидается, что это будет завершено в ближайшее время, а обработка образца запланирована на последнюю неделю августа 2020 года.

Lucapa уже опробовала мобильную установку для дробления кимберлита, но пандемия COVID-19 повлияла на своевременную закупку и внедрение этого решения.

Программа разведки кимберлитов предназначена для обнаружения первичных источников из твердых пород, дающих крупные и исключительные аллювиальные алмазы, добываемые в долине реки Какуило (Cacuilo), средняя цена продажи которых составляет около 1900 долларов за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



