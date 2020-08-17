Жители Сьерра-Леоне требуют заморозить активы компании Octea в рамках судебного иска по алмазному руднику

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Группа жителей Сьерра-Леоне обратилась в Высокий суд страны с просьбой заморозить активы Octea, дочерней компании BSG Resources (BSGR) Бени Штейнмеца (Beny Steinmetz), в рамках продолжающегося судебного процесса, касающегося алмазного рудника. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.

В марте прошлого года 73 истца подали иск против Koidu, дочерней компании Octea, требуя возмещения ущерба за предполагаемое ухудшение состояния окружающей среды вокруг алмазного рудника.

Все они живут в пределах 500 метров от шахты и утверждают, что страдают респираторными заболеваниями и головными болями из-за проживания рядом с рудником, в связи с чем требуют

компенсации в размере 288 млн долларов.

Как сообщает агентство Reuters, оно видело данные под присягой письменные показания, представленные в Высокий суд Сьерра-Леоне, в которых адвокат истцов заявил, что существует «явный и реальный риск» того, что ответчики могут вывести средства, дабы избежать выплаты, если суд вынесет решение против них.

В письменных показаниях говорится, что без постановления о замораживании истцам, возможно, придется добиваться исполнения возможного судебного решения в свою пользу в семи разных юрисдикциях.

Большинство из 12 ответчиков не проживают в Сьерра-Леоне, а компания BSGR находится под внешним управлением.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished