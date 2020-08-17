Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
Жители Сьерра-Леоне требуют заморозить активы компании Octea в рамках судебного иска по алмазному руднику
В марте прошлого года 73 истца подали иск против Koidu, дочерней компании Octea, требуя возмещения ущерба за предполагаемое ухудшение состояния окружающей среды вокруг алмазного рудника.
Все они живут в пределах 500 метров от шахты и утверждают, что страдают респираторными заболеваниями и головными болями из-за проживания рядом с рудником, в связи с чем требуют
компенсации в размере 288 млн долларов.
Как сообщает агентство Reuters, оно видело данные под присягой письменные показания, представленные в Высокий суд Сьерра-Леоне, в которых адвокат истцов заявил, что существует «явный и реальный риск» того, что ответчики могут вывести средства, дабы избежать выплаты, если суд вынесет решение против них.
В письменных показаниях говорится, что без постановления о замораживании истцам, возможно, придется добиваться исполнения возможного судебного решения в свою пользу в семи разных юрисдикциях.
Большинство из 12 ответчиков не проживают в Сьерра-Леоне, а компания BSGR находится под внешним управлением.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished