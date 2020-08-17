Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
В январе-июле 2020 года объем торговли алмазами и бриллиантами в Антверпене сократился вдвое
В январе-июле 2020 года Антверпен экспортировал 29,2 млн каратов алмазов, заработав на этом 2,6 млрд долларов США. В январе-июле 2019 года экспорт алмазного сырья составил 61,1 млн каратов на сумму 5,7 млрд долларов. Снижение экспорта в этом году составило 52,23% в натуральном выражении и 55,37% в стоимостном.
Импорт сырья январе-июле 2020 года снизился на 17,72%, составив 37,4 млн каратов (против 45,5 млн каратов в 2019 году), а по стоимости он упал на 36,20%, составив 3,1 млрд долларов (против 4,9 млрд долларов в 2019 году).
Экспорт бриллиантов из Антверпена в этот период составил 1,4 млн каратов против 2,7 млн каратов в 2019 году (-47,19%) на сумму 3,1 млрд долларов против 6,8 млрд долларов в 2019 году (-54,90%).
Импорт бриллиантов достиг 1,8 млн каратов против 3,3 млн каратов в 2019 году (-45,81%) на сумму 3 млрд долларов против 6,8 млрд долларов в 2019 году (-55,66%).
Больше всего бриллиантов Антверпен экспортировал в США, Гонконг, Израиль, ОАЭ и Швейцарию.