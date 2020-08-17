В январе-июле 2020 года объем торговли алмазами и бриллиантами в Антверпене сократился вдвое

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В январе-июле 2020 года объем торговли алмазным сырьем и бриллиантами в Антверпене в стоимостном выражении сократился практически в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), который объясняет это сокращение воздействием пандемии коронавируса.

В январе-июле 2020 года Антверпен экспортировал 29,2 млн каратов алмазов, заработав на этом 2,6 млрд долларов США. В январе-июле 2019 года экспорт алмазного сырья составил 61,1 млн каратов на сумму 5,7 млрд долларов. Снижение экспорта в этом году составило 52,23% в натуральном выражении и 55,37% в стоимостном.

Импорт сырья январе-июле 2020 года снизился на 17,72%, составив 37,4 млн каратов (против 45,5 млн каратов в 2019 году), а по стоимости он упал на 36,20%, составив 3,1 млрд долларов (против 4,9 млрд долларов в 2019 году).

Экспорт бриллиантов из Антверпена в этот период составил 1,4 млн каратов против 2,7 млн каратов в 2019 году (-47,19%) на сумму 3,1 млрд долларов против 6,8 млрд долларов в 2019 году (-54,90%).

Импорт бриллиантов достиг 1,8 млн каратов против 3,3 млн каратов в 2019 году (-45,81%) на сумму 3 млрд долларов против 6,8 млрд долларов в 2019 году (-55,66%).

Больше всего бриллиантов Антверпен экспортировал в США, Гонконг, Израиль, ОАЭ и Швейцарию.



