С октября Tiffany будет предоставлять отчеты о происхождении крупных бриллиантов

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Начиная с октября Tiffany & Co будет предлагать своим клиентам отчеты с данными об отслеживании источников вновь поступающих и индивидуально зарегистрированных бриллиантов весом 0,18 карата и более.

Tiffany будет делиться с покупателями соответствующей информацией о приобретаемых ими бриллиантах, которая будет включать в себя указание региона или страны происхождения камней, а также места их огранки, оценки, проверки качества и вставки в ювелирные изделия. Эту информацию можно будет получить у любого специалиста по продажам, и она будет напечатана на сертификате Tiffany к бриллианту.

Этим бренд сделал еще один шаг в рамках демонстрации своей приверженности процедуре отслеживания бриллиантов, повысив тем самым свою социальную и экологическую ответственность. В 2019 году компания объявила, что станет первой ювелирной компанией мирового уровня, которая будет предоставлять информацию о происхождении своих бриллиантов.

По словам Эндрю Харта (Andrew Hart), старшего вице-президента Tiffany по поставкам бриллиантов и ювелирных изделий, «то, что Tiffany рассказывает сейчас об этапах производства своих бриллиантов, объясняется десятилетиями инвестиций в нашу цепочку поставок. Поиск прямых ответственных поставщиков необработанных алмазов, а также обработка и вставка этих камней в изделия в соответствии с нашими стандартами в наших мастерских отличают Tiffany среди ювелиров, производящих продукцию, относящуюся к категории роскоши».

Мастерские Tiffany по работе с бриллиантами в Бельгии, на Маврикии, в Ботсване, Вьетнаме и Камбодже, а также геммологическая лаборатория Tiffany в Нью-Йорке и пять мастерских по производству ювелирных изделий в Северной Америке обеспечивают ее высокие стандарты.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



