Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
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Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
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Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
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20 июля 2020
С октября Tiffany будет предоставлять отчеты о происхождении крупных бриллиантов
Tiffany будет делиться с покупателями соответствующей информацией о приобретаемых ими бриллиантах, которая будет включать в себя указание региона или страны происхождения камней, а также места их огранки, оценки, проверки качества и вставки в ювелирные изделия. Эту информацию можно будет получить у любого специалиста по продажам, и она будет напечатана на сертификате Tiffany к бриллианту.
Этим бренд сделал еще один шаг в рамках демонстрации своей приверженности процедуре отслеживания бриллиантов, повысив тем самым свою социальную и экологическую ответственность. В 2019 году компания объявила, что станет первой ювелирной компанией мирового уровня, которая будет предоставлять информацию о происхождении своих бриллиантов.
По словам Эндрю Харта (Andrew Hart), старшего вице-президента Tiffany по поставкам бриллиантов и ювелирных изделий, «то, что Tiffany рассказывает сейчас об этапах производства своих бриллиантов, объясняется десятилетиями инвестиций в нашу цепочку поставок. Поиск прямых ответственных поставщиков необработанных алмазов, а также обработка и вставка этих камней в изделия в соответствии с нашими стандартами в наших мастерских отличают Tiffany среди ювелиров, производящих продукцию, относящуюся к категории роскоши».
Мастерские Tiffany по работе с бриллиантами в Бельгии, на Маврикии, в Ботсване, Вьетнаме и Камбодже, а также геммологическая лаборатория Tiffany в Нью-Йорке и пять мастерских по производству ювелирных изделий в Северной Америке обеспечивают ее высокие стандарты.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished