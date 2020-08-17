Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
FCRF считает воздействие COVID-19 на алмазную промышленность разрушительным
Ведущие курьерские фирмы, занимающиеся перевозкой бриллиантов, и горнодобывающие компании в определенные периоды сообщали о нулевой активности, чего еще никогда не было в истории алмазной отрасли. Данные о доставке бриллиантов, сообщаемые ведущими мировыми компаниями-перевозчиками драгоценных камней Malca-Amit и Brinks, совпадают с данными, сообщаемыми дилерами, работающими с цветными алмазами и бриллиантами, и горнодобывающими компаниями.
Объем транзакций в этом квартале был недостаточным и не мог привести к исчерпывающим выводам, не нарушив достоверности нашей информации. Эти факторы привели к тому, что индекс цен на цветные бриллианты снова не может быть опубликован. Горнодобывающие компании сообщали о прекращении горных работ в определенные месяцы, и восстановление активности происходило очень медленно.
Член консультативного совета FCRF Джим Паундс (Jim Pounds) в этой связи сказал: «Хотя относительно длительное закрытие работ и сокращение добычи горнодобывающими компаниями может привести к нехватке алмазного сырья в начале 2021 года, похоже, что основным фактором будет ограниченное движение бриллиантов по всему миру».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished