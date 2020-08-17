FCRF считает воздействие COVID-19 на алмазную промышленность разрушительным

Сегодня

По данным Фонда исследований бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мировую торговлю алмазами и бриллиантами. В то время как спрос на бриллианты фантазийных цветов растет, а продажи находятся на стадии подготовки, заключено лишь ограниченное количество сделок, говорится в пресс-релизе FCRF.

Ведущие курьерские фирмы, занимающиеся перевозкой бриллиантов, и горнодобывающие компании в определенные периоды сообщали о нулевой активности, чего еще никогда не было в истории алмазной отрасли. Данные о доставке бриллиантов, сообщаемые ведущими мировыми компаниями-перевозчиками драгоценных камней Malca-Amit и Brinks, совпадают с данными, сообщаемыми дилерами, работающими с цветными алмазами и бриллиантами, и горнодобывающими компаниями.

Объем транзакций в этом квартале был недостаточным и не мог привести к исчерпывающим выводам, не нарушив достоверности нашей информации. Эти факторы привели к тому, что индекс цен на цветные бриллианты снова не может быть опубликован. Горнодобывающие компании сообщали о прекращении горных работ в определенные месяцы, и восстановление активности происходило очень медленно.

Член консультативного совета FCRF Джим Паундс (Jim Pounds) в этой связи сказал: «Хотя относительно длительное закрытие работ и сокращение добычи горнодобывающими компаниями может привести к нехватке алмазного сырья в начале 2021 года, похоже, что основным фактором будет ограниченное движение бриллиантов по всему миру».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished