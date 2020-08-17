Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC стремится найти путь восстановления алмазной промышленности Индии после COVID-19
17 августа 2020 года Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал виртуальную встречу в рамках серии веб-семинаров UNCUT 2020. В вебинаре в прямом эфире приняли участие Пол Роули (Paul Rowley), исполнительный вице-президент De Beers Group по вопросам торговли алмазным сырьем (Лондон), Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА (Москва), Рупа Датта (Rupa Dutta), экономический советник Министерства торговли и промышленности Индии (Дели), Санджай Шах (Sanjay Shah), ответственный за подготовку совещаний Комитета GJEPC по бриллиантам (Мумбай), а также Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, модерировавший часовую дискуссию.
В ходе коллективного поиска решений создавшейся ситуации обсуждались многочисленные проблемы, с которыми сейчас сталкивается алмазная промышленность.
Во главе с председателем GJEPC Колином Шахом, который вел это обсуждение, были поставлены вопросы о сотрудничестве с крупными горнодобывающими компаниями, о поддержке со стороны индийского правительства, которая бы учитывала «необходимость предоставления четкой картины финансового бремени для диамантеров, особенно из малых и средних предприятий, а также о добровольном прекращении импорта алмазного сырья участниками отрасли для обеспечения сбалансированности общего запаса алмазного сырья и бриллиантов». Колин Шах обратился к представителям горнодобывающих компаний и спросил их о шагах, которые их компании намереваются предпринять в целях облегчения закупок для своих клиентов в это непростое время.
Предлагая поддержку индийским клиентам, Пол Роули из De Beers выразил готовность своей компании оказать необходимую помощь. Евгений Агуреев из АЛРОСА также подтвердил, что его компания хорошо осведомлена о ситуации и сделает все возможное, чтобы всячески поддержать покупателей алмазного сырья.
Колин Шах попросил Санджая Шаха поделиться своими взглядами на индийскую алмазную промышленность, и тот подробно обрисовал ситуацию с низким спросом, а также структуру цен на рынке в данное время, добавив, что в предстоящий праздничный сезон в Индии спрос упадет до 30-40 процентов, поскольку спрос на золото всегда выше, чем на бриллианты.
Колин Шах также попросил советника по экономическим вопросам министерства торговли центрального правительства Индии г-жу Рупу Датту внимательно посмотреть на нынешнюю структуру налогов, которая мешает горнякам осуществлять прямые поставки через специальную таможенную зону, а также на проблему сокращения банковского финансирования для участников отрасли. Пообещав всяческую поддержку со стороны правительства в поиске решения этих проблем, г-жа Датта тем не менее напомнила, что, поскольку алмазная отрасль и ее продукция относятся к сфере роскоши, она должна работать честно и проявлять предусмотрительность и прозрачность в ведении бизнеса.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished