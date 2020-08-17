GJEPC стремится найти путь восстановления алмазной промышленности Индии после COVID-19

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После сбоев в течение нескольких месяцев из-за пандемии коронавируса алмазная промышленность Индии начала демонстрировать признаки постепенного восстановления на ограночных и ювелирных предприятиях в особой экономической зоне по мере постепенного увеличения спроса на мировых потребительских рынках. С возвращением уверенности в устойчивую индийскую алмазную отрасль ее руководство предпринимает все шаги для того, чтобы вернуть этому сектору его прежнее положение мирового центра производства бриллиантов и торговли ими.

17 августа 2020 года Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал виртуальную встречу в рамках серии веб-семинаров UNCUT 2020. В вебинаре в прямом эфире приняли участие Пол Роули (Paul Rowley), исполнительный вице-президент De Beers Group по вопросам торговли алмазным сырьем (Лондон), Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА (Москва), Рупа Датта (Rupa Dutta), экономический советник Министерства торговли и промышленности Индии (Дели), Санджай Шах (Sanjay Shah), ответственный за подготовку совещаний Комитета GJEPC по бриллиантам (Мумбай), а также Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, модерировавший часовую дискуссию.

В ходе коллективного поиска решений создавшейся ситуации обсуждались многочисленные проблемы, с которыми сейчас сталкивается алмазная промышленность.

Во главе с председателем GJEPC Колином Шахом, который вел это обсуждение, были поставлены вопросы о сотрудничестве с крупными горнодобывающими компаниями, о поддержке со стороны индийского правительства, которая бы учитывала «необходимость предоставления четкой картины финансового бремени для диамантеров, особенно из малых и средних предприятий, а также о добровольном прекращении импорта алмазного сырья участниками отрасли для обеспечения сбалансированности общего запаса алмазного сырья и бриллиантов». Колин Шах обратился к представителям горнодобывающих компаний и спросил их о шагах, которые их компании намереваются предпринять в целях облегчения закупок для своих клиентов в это непростое время.

Предлагая поддержку индийским клиентам, Пол Роули из De Beers выразил готовность своей компании оказать необходимую помощь. Евгений Агуреев из АЛРОСА также подтвердил, что его компания хорошо осведомлена о ситуации и сделает все возможное, чтобы всячески поддержать покупателей алмазного сырья.

Колин Шах попросил Санджая Шаха поделиться своими взглядами на индийскую алмазную промышленность, и тот подробно обрисовал ситуацию с низким спросом, а также структуру цен на рынке в данное время, добавив, что в предстоящий праздничный сезон в Индии спрос упадет до 30-40 процентов, поскольку спрос на золото всегда выше, чем на бриллианты.

Колин Шах также попросил советника по экономическим вопросам министерства торговли центрального правительства Индии г-жу Рупу Датту внимательно посмотреть на нынешнюю структуру налогов, которая мешает горнякам осуществлять прямые поставки через специальную таможенную зону, а также на проблему сокращения банковского финансирования для участников отрасли. Пообещав всяческую поддержку со стороны правительства в поиске решения этих проблем, г-жа Датта тем не менее напомнила, что, поскольку алмазная отрасль и ее продукция относятся к сфере роскоши, она должна работать честно и проявлять предусмотрительность и прозрачность в ведении бизнеса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



