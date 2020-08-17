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Крепкий баланс компании De Beers поможет ей пережить коронавирусный шторм

Сегодня
Новости
De Beers, как ожидается, переживет коронавирусный шторм, поскольку она попала в этот кризис, имея крепкий баланс, утверждает один из руководителей компании.
Исполнительный вице-президент группы компаний De Beers по вопросам торговли алмазным сырьем Пол Роули (Paul Rowley), согласно изданию Mmegi, сказал, что у них устойчивый бизнес и они тщательно управляют всеми подконтрольными им аспектами своего бизнеса.
«Мы вошли в этот кризис с очень крепким балансом, который позволяет нам поддерживать наших партнеров и инвестиции в стратегические инициативы, - сказал он во время брифинга для прессы. - Мы существуем уже 130 лет, и то, что мы внедряем, свидетельствует о нашей стойкости, которая поможет пройти через этот кризис и выйти в будущее».
В первой половине 2020 года выручка De Beers упала на 54%, до 1,2 млрд долларов, по сравнению с 2,6 млрд долларов годом ранее.
Продажи алмазного сырья группы снизились до 1 млрд долларов с 2,3 млрд в тот же период 2019 года.
Объем продаж алмазного сырья также снизился на 45%, до 8,5 млн каратов по сравнению с 15,5 млн каратов в предыдущем году.
Снижение было связано со значительным влиянием пандемии COVID-19 на мировую алмазную отрасль.
De Beers надеется оправиться от резкого падения доходов в праздничный период, который охватывает День благодарения, Рождество и Новый год в Соединенных Штатах, а также китайский Новый год в феврале.
В преддверии праздников группа сосредоточит свою маркетинговую деятельность на эмоциональных темах, связанных с настроением, испытываемым людьми в мире в связи с пандемией коронавируса.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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