Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
Крепкий баланс компании De Beers поможет ей пережить коронавирусный шторм
Исполнительный вице-президент группы компаний De Beers по вопросам торговли алмазным сырьем Пол Роули (Paul Rowley), согласно изданию Mmegi, сказал, что у них устойчивый бизнес и они тщательно управляют всеми подконтрольными им аспектами своего бизнеса.
«Мы вошли в этот кризис с очень крепким балансом, который позволяет нам поддерживать наших партнеров и инвестиции в стратегические инициативы, - сказал он во время брифинга для прессы. - Мы существуем уже 130 лет, и то, что мы внедряем, свидетельствует о нашей стойкости, которая поможет пройти через этот кризис и выйти в будущее».
В первой половине 2020 года выручка De Beers упала на 54%, до 1,2 млрд долларов, по сравнению с 2,6 млрд долларов годом ранее.
Продажи алмазного сырья группы снизились до 1 млрд долларов с 2,3 млрд в тот же период 2019 года.
Объем продаж алмазного сырья также снизился на 45%, до 8,5 млн каратов по сравнению с 15,5 млн каратов в предыдущем году.
Снижение было связано со значительным влиянием пандемии COVID-19 на мировую алмазную отрасль.
De Beers надеется оправиться от резкого падения доходов в праздничный период, который охватывает День благодарения, Рождество и Новый год в Соединенных Штатах, а также китайский Новый год в феврале.
В преддверии праздников группа сосредоточит свою маркетинговую деятельность на эмоциональных темах, связанных с настроением, испытываемым людьми в мире в связи с пандемией коронавируса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished