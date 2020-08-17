Горнорудная палата Намибии: добыча алмазов в стране упадет из-за COVID-19

Сегодня

Ожидается, что в 2020 году производство алмазов в Намибии сократится, что негативно отразится на экспортных и государственных доходах, согласно данным горнодобывающей палаты страны.

Член горнорудной палаты Намибии Зебра Касете (Zebra Kasete) заявил, что падение добычи алмазов связано с пандемией коронавируса.

Он сказал также, что спрос на бриллианты тоже резко упал, поскольку в разгар пандемии COVID-19 к ним относятся как к предметам роскоши, что сдерживает движение в алмазопроводе.

Центральный банк Намибии заявил в апреле прошлого года, что, по прогнозам, сектор добычи алмазов сократится на 14,9% в реальном выражении в течение 2020 года из-за ожидаемого падения спроса, усугубляемого перебоями в логистике из-за ограничений на поездки и введения режимов самоизоляции по всему миру, что мешает проведению аукционов.

Прогнозируемое сокращение на 14,9% в 2020 году - это пересмотр прогноза в сторону уменьшения по сравнению с ростом на 5,3%, который предсказывался в феврале прошлого года.

По данным Кимберлийского процесса, в 2019 году Намибия произвела чуть более 2 млн каратов алмазов.

Во втором квартале этого года добыча алмазного сырья компанией Namdeb увеличилась на 7%, до 400 000 каратов. В связи с целенаправленным введением режима самоизоляции по регионам Намибии в ответ на пандемию коронавируса, предприятия, добывающие алмазы с морского дна, приняли меры, обеспечивающие непрерывность производства при сохранении безопасности персонала. Это более чем компенсировало снижение производства от пандемии на наземных предприятиях.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



