АЛРОСА разрешила клиентам отказаться от покупок алмазов в августе

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АЛРОСА, продажи которой в последнее время резко снизились, тем не менее решила предоставить своим долгосрочным клиентам «беспрецедентную гибкость» с тем, чтобы, как говорится в выпущенном компанией пресс-релизе, ускорить возвращение рынка к балансу спроса и предложения.

Сохраняя «нулевые требования» по обязательному выкупу скопившегося алмазного сырья на время августовской торговой сессии, компания по сути дела разрешила своим клиентам отказаться от контрактных закупок в этом месяце, предоставив «возможность приобретать только необходимый им товар».

«Надо признать, что мы находимся в самом начале восстановления рынка, который все еще подвержен влиянию внешних факторов, включая ограничения на поездки. Чтобы закрепить эти положительные изменения, мы решили сохранить беспрецедентно гибкие условия продаж для наших покупателей в августе», - прокомментировал этот шаг заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.