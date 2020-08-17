Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
17 августа 2020
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
АЛРОСА разрешила клиентам отказаться от покупок алмазов в августе
Сохраняя «нулевые требования» по обязательному выкупу скопившегося алмазного сырья на время августовской торговой сессии, компания по сути дела разрешила своим клиентам отказаться от контрактных закупок в этом месяце, предоставив «возможность приобретать только необходимый им товар».
«Надо признать, что мы находимся в самом начале восстановления рынка, который все еще подвержен влиянию внешних факторов, включая ограничения на поездки. Чтобы закрепить эти положительные изменения, мы решили сохранить беспрецедентно гибкие условия продаж для наших покупателей в августе», - прокомментировал этот шаг заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.